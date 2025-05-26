حسم مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

وأنهى الموسم بتسجيل هدفين في شباك أتلتيك ، ليصل رصيده إلى 27 هدفا في المركز الثاني خلف مهاجم برصيد 31 هدفا.وقال ليفاندوفسكي في فيديو نشره على منصة "إكس": "مرحبا جماهير برشلونة كيف حالكم؟ أنا فخور جدا بالفريق وبما حققناه هذا الموسم أشكركم على الدعم أراكم الموسم المقبل".تصريح المهاجم البولندي حمل طمأنة واضحة بشأن مستقبله بعد تقارير عدة ربطته بالرحيل هذا الصيف.ومع هذا الأداء واصل ليفاندوفسكي التأكيد على قدرته في تقديم الإضافة داخل الملعب محافظا على مكانته كهداف أول للفريق للموسم الثالث على التوالي.