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حسم مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

رياضة

2025-05-26 | 08:38
حسم مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة
6,001 شوهد

وجه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رسالة مباشرة لجماهير برشلونة أكد فيها استمراره مع الفريق في الموسم المقبل واضعا حدا للشائعات التي راجت مؤخرا حول إمكانية رحيله.

وأنهى ليفاندوفسكي الموسم بتسجيل هدفين في شباك أتلتيك بلباو، ليصل رصيده إلى 27 هدفا في المركز الثاني خلف كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد برصيد 31 هدفا.

وقال ليفاندوفسكي في فيديو نشره على منصة "إكس": "مرحبا جماهير برشلونة كيف حالكم؟ أنا فخور جدا بالفريق وبما حققناه هذا الموسم أشكركم على الدعم أراكم الموسم المقبل".

تصريح المهاجم البولندي حمل طمأنة واضحة بشأن مستقبله بعد تقارير عدة ربطته بالرحيل هذا الصيف.

ومع هذا الأداء واصل ليفاندوفسكي التأكيد على قدرته في تقديم الإضافة داخل الملعب محافظا على مكانته كهداف أول للفريق للموسم الثالث على التوالي.
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ليفاندوفسكي

برشلونة

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