بالصور من البصرة.. أسود الرافدين يستعدون لمواجهة كوريا

انطلقت الوحدة التدريبية الأولى لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب وبتواجد 19 لاعباً في ملاعب ، مساء اليوم الاثنين.

ويستعد لمواجهة منتخب ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائياتِ 2026.

ويلتقي ضد الجنوبية يوم الخميس 5 حزيرن المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت في .

بينما يواجه منتخب أسود نظيره منتخب يوم 10 حزيران المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت بغداد في الأردن.