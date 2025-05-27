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برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
رياضة
2025-05-27 | 05:49
1,515 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
حسم
نادي برشلونة
أولى صفقاته للموسم الجديد بضم لاعب خط الوسط الشاب مارك بيرنال، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة آس
الإسبانية
.
وأفادت الصحيفة أن بيرنال، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثامن عشر، سيوقّع على عقد احترافى مع النادى يمتد حتى يونيو 2029، بعد بلوغه السن القانونية، وسيتم قيده فى قائمة الفريق الأول.
ومن المنتظر أن يكون بيرنال من الركائز الأساسية في خطط
هانز فليك
مدرب برشلونة خلال الموسم المقبل، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال سبتمبر الماضي، أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، ومع ذلك تشير التقارير إلى أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في الفترة التحضيرية استعداداً لانطلاقة الموسم، وقد يعود إلى الملاعب قبل الموعد المحدد لتعافيه بشهرين.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيحصل فقط على أسبوعين من الإجازة، بهدف تكثيف العمل في المدينة الرياضية لتسريع عملية التعافي والعودة إلى مستواه المعهود.
وتشير الأجواء داخل
غرفة
الملابس إلى حالة من التفاؤل بشأن جاهزيته، خاصة أن فليك يُبدي حماساً كبيراً لعودته ويعتبره من أبرز اكتشافات ما قبل الموسم.
بيرنال، الذي شارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول بمجموع 244 دقيقة، كان قد أصيب خلال مواجهة رايو فاييكانو، وهو ما عُدّ سوء حظ للاعب الشاب الذي قدم أداءً لافتاً في مركز خط الوسط الدفاعي.
وسيواجه بيرنال منافسة قوية على هذا المركز، في ظل وجود عدة أسماء مرشحة للعب في محور الارتكاز، أبرزهم:
فرينكي دي يونج
،
مارك كاسادو
، بالإضافة إلى
جافي
وإريك
جارسيا
، اللذين شغلا هذا الدور سابقاً.
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