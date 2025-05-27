برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031

وكان عقد السابق ينتهي بختام موسم 2025-2026، لكن قررت التحرك مبكرًا لحسم ملف اللاعب الذي خطف الأنظار هذا الموسم بأدائه المميز.

ورغم أن البيان الرسمي لم يتضمن تفاصيل مالية، فإن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن يامال سيصبح من بين الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، وسيحصل على مكافآت مرتبطة بعدد المباريات والإنجازات الفردية.



كما بات من المنتظر أن يرتدي يامال رقم 10 بداية من الموسم المقبل، في ظل اقتراب من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.



وشكل يامال أحد أبرز مفاتيح تتويج برشلونة هذا الموسم بالثلاثية المحلية،: ، ، وكأس السوبر.