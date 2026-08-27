مواجهات نارية في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ويشمل نظام القرعة عدم مواجهة أي فريق لمنافس من نفس البلد، كما تتوزع اللقاءات الثمانية بين 4 على ملعبه ومثلها خارج ملعبه.ويخوض مباراته ضد برشلونة من أصل 8 لقاءات في مرحلة المجموعة الواحدة، حيث ستكون المواجهة المرتقبة في باريس، ويواجه أيضا كل من بإنجلترا، ويستقبل روما الإيطالي، ثم يحل ضيفا على أستون فيلا في إنجلترا، ويواجه جالطة سراي التركي في باريس، وفياريال في إسبانيا، ويستقبل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وأخيرا يطير لمواجهة كومو في .وحقق سان لقب المسابقة الأوروبية العريقة في آخر موسمين، وكان قد تغلب على الإنجليزي بركلات الترجيح في الموسم الماضي.وأسفرت القرعة أيضا عن 8 مواجهة قوية لريال البطل التاريخي للمسابقة، برصيد 15 لقبا، حيث يبدأ الفريق الإسباني بمواجهة إنتر ميلان بملعبه، في سانتياغو برنابيو، ثم أرسنال خارج ملعبه، وآيندهوفن الهولندي في ملعبه، وروما في إيطاليا، ثم لايبزج الألماني في مدريد، وشاختار دونتسيك الأوكراني خارج ملعب ، ولاسك لينز النمساوي في مدريد، و يك أثينا في .أما إنتر ميلان، فيواجه كل من الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا الألماني، وشاختار دونتسيك الأوكراني، وفينوورد الهولندي، وشتوتجارت الألماني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.ويلعب سيتي مع كل من: الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبورتو ، ونابولي الإيطالي، ولايبزيج الألماني، وآيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي.أما قرعة برشلونة فقد أسفرت عن مواجهة الفريق الإسباني لكل من: مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا وسبورتنج لشبونة، فينوورد، وجالطة سراي التركي، وكومو الإيطالي وصباح الأذربيجاني.ويتقابل الإسباني مع كل من ، وليفربول ومانشستر وآيندهوفن، وفناربخشة، وبودو جليمت النرويجي، وشتوتجارت الألماني.أما ليفربول فقد أسفرت القرعة عن مواجهته مع 8 أندية وهي: أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وبورتو، وكلوب بروج، وفياريال، وفناربخشة، ولانس ولاسك لينز.ويتقابل بايرن كل من: أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبودو جليمت النرويجي، وليل الفرنسي، وسلافيا براغ التشيكي، وفايكينج النرويجي.أما أرسنال وصيف النسخة الماضية فيتقابل مع كل من: وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وليل، ونابولي، وصباح وسلافيا براغ.