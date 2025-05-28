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التعادل يحسم لقاء دهوك ونفط ميسان
رياضة
2025-05-28 | 13:55
181 شوهد
حسم التعادل اللقاء الذي جمع، مساء الأربعاء، فريقي
دهوك
ونفط
ميسان
في
دوري نجوم العراق
لكرة القدم.
وانتهت المباراة وهي مؤجلة وجرت على
ملعب دهوك
بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وبهذه النتيجة يرفع
دهوك
رصيده من النقاط الى 52 نقطة، فيما بلغ رصيد
نفط ميسان
45 نقطة.
Alsumaria Tv
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دهوك
نفط ميسان
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