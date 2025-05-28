التعادل يحسم لقاء دهوك ونفط ميسان

حسم التعادل اللقاء الذي جمع، مساء الأربعاء، فريقي ونفط في لكرة القدم.

وانتهت المباراة وهي مؤجلة وجرت على بالتعادل السلبي بدون أهداف. وبهذه النتيجة يرفع رصيده من النقاط الى 52 نقطة، فيما بلغ رصيد 45 نقطة.