ريال مدريد يرفض الاستسلام في "صفقة فيرتز"

ووفقًا لصحيفة "آس" ، فإنه على الرغم من تصريحات رئيس نادي ، ، التي أكد فيها أن فيرتز "يميل على الأرجح إلى "، إلا أن مصادر مقربة من إدارة تؤكد أن الصفقة لم تُحسم بعد، وأن لا يزال متمسكًا بأمله في التعاقد مع اللاعب.وكان اسم فيرتز مطروحًا بقوة على طاولة كبار أوروبا، حيث دخلت أندية مثل ومانشستر سيتي وريال في سباق الظفر بخدماته، قبل أن تظهر أنباء تفيد بانسحاب البايرن، وتراجع اهتمام السيتي بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لباير ، كارو، فإن سعر اللاعب قد يصل إلى 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي دفع السيتي للتراجع، بعدما قدرت الإدارة أن إجمالي تكلفة الصفقة قد يتجاوز 300 مليون يورو.من جهته، يراهن ريال مدريد على العلاقة الوثيقة التي تربط فيرتز مع الحالي للميرنجي.ويُعد ألونسو أحد الشخصيات المؤثرة في مسيرة فيرتز، حيث كان حاضرًا خلال فترة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ولعب دورًا كبيرًا في تألقه هذا الموسم، والذي سجل خلاله 18 هدفًا وصنع 19 في 49 مباراة.