ريال مدريد يرفض الاستسلام في "صفقة فيرتز"

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية
، فإنه على الرغم من تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ
، هربرت هاينر
، التي أكد فيها أن فيرتز "يميل على الأرجح إلى ليفربول
"، إلا أن مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد
تؤكد أن الصفقة لم تُحسم بعد، وأن النادي الملكي
لا يزال متمسكًا بأمله في التعاقد مع اللاعب.
وكان اسم فيرتز مطروحًا بقوة على طاولة كبار أوروبا، حيث دخلت أندية مثل بايرن ميونخ
ومانشستر سيتي وريال مدريد
في سباق الظفر بخدماته، قبل أن تظهر أنباء تفيد بانسحاب البايرن، وتراجع اهتمام السيتي بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.
ووفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن
، فرناندو
كارو، فإن سعر اللاعب قد يصل إلى 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي دفع السيتي للتراجع، بعدما قدرت الإدارة الإنجليزية
أن إجمالي تكلفة الصفقة قد يتجاوز 300 مليون يورو.
من جهته، يراهن ريال مدريد على العلاقة الوثيقة التي تربط فيرتز مع تشابي ألونسو المدير الفني
الحالي للميرنجي.
ويُعد ألونسو أحد الشخصيات المؤثرة في مسيرة فيرتز، حيث كان حاضرًا خلال فترة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ولعب دورًا كبيرًا في تألقه هذا الموسم، والذي سجل خلاله 18 هدفًا وصنع 19 في 49 مباراة.