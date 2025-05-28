بالصور.. وحدة تدريبية لأسود الرافدين تحضيراً لمواجهة كوريا

ويلتقي ضد يوم الخميس 5 حزيران المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت في .

بينما يواجه منتخب نظيره منتخب يوم 10 حزيران المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت بغداد في الأردن.

أدناه صور لتدريبات المنتخب العراقي..