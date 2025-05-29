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أبرز الأساطير الذين ستنتهي عقودهم بعد مونديال الأندية

رياضة

2025-05-29 | 12:39
أبرز الأساطير الذين ستنتهي عقودهم بعد مونديال الأندية
352 شوهد

ستمثل منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية مشهد الوداع لعدد من اللاعبين الكبار مع أنديتهم.

وسيشهد صيف 2025 خروج أساطير مضت أكثر من عقد داخل فرقها من الأندية التي طالما دافعت عن ألوانها لسنوات.
ومن بين هؤلاء اللاعبين وربما أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني إلى جانب آخرين.
وخاض لوكا مودريتش آخر مباراة له في ملعب "سانتياغو برنابيو" السبت الماضي ضد ريال سوسيداد في فوز 2-0 للميرينغي لينهي رحلة 13 سنة مع الميرينغي على المستوى المحلي.
لكن مودريتش المتوج بـ28 لقبا مع ريال مدريد منها 6 بطولات لدوري أبطال أوروبا والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 سينهي رحلته مع الميرينغي المونديال.
ويلعب ريال مدريد في إطار المجموعة الثامنة لكأس العالم للأندية حيث سيواجه الهلال السعودي يوم 18 يونيو/ حزيران وبعدها بـ4 أيام باتشوكا المكسيكي ثم في 26 من الشهر ذاته سيصطدم بفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وحال نجح ريال مدريد وهو أحد المرشحين بشدة للتتويج بالكأس إن لم يكن المرشح الأول، في التأهل للنهائي، فإن يوم 13 يوليو/ تموز قد يمثل نقطة النهاية في مسيرته مع الريال.
الاسم الثاني في هذه القائمة هو توماس مولر نجم بايرن ميونخ والمتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع العملاق البافاري في 2013 و2020 وبطل كأس العالم 2014 مع الماكينات الألمانية.
وقد تم تصعيد توماس مولر للفريق الأول لبايرن ميونخ في 2008 أي قبل 17 عاماً ومنذ ذلك الحين وهو لم يتزعزع عن جدران أليانز أرينا.
مولر سيلعب مع بايرن في مونديال الأندية أيام 15 و20 و24 يونيو ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي على الترتيب.
وعلى غرار مودريتش فإنه حال نجح بايرن ميونخ في خوض المباراة النهائية فإن آخر أيام مولر مع بايرن ميونخ قد تكون 13 يوليو.
وعلى الدرب ذاته يسير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بطل كأس العالم 2022 والمتوج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2014.
وسيرحل دي ماريا عن بنفيكا بنهاية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية والتي قد تمتد إلى 13 يوليو لكنه قد يتوقف كذلك قبل ذلك.
وسيتواجه توماس مولر مع دي ماريا في ختام دور المجموعات يوم 24 يونيو في تكرار لصدامات عديدة جمعتهما في كأس العالم وتحديداً نسختي 2010 ونهائي 2014.
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مولر

مودريتش

اساطير

انتهاء العقود

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