مفاجأة مدوية.. ميسي يقترب من الدوري السعودي

وينتهي عقد مع في 2025، لكن وفقا لمصادر إخبارية قالت إنه بات هدفا لصندوق للتعاقد معه من أجل الانتقال لأحد الأندية الكبرى في الصيف المقبل.ووفقا للصحفي الموثوق فيليبو بيافورا يجري مفاوضات جدية بشأن الانتقال إلى السعودية فيما لم يعرف حتى الآن النادي الاقرب لضم أسطورة المنتخب الأرجنتيني.وانضم ميسي في بداية موسم 2023 ـ 2024، بعد الفوز مع بكأس العالم إلى إنتر الأمريكي، في أول تجاربه خارج القارة الأوروبية وأصبح الهداف التاريخي للنادي.ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي أحرز ميسي 46 هدفا في 46 مباراة كما صنع 27 هدفا في تلك الفترة.