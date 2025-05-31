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مفاجأة مدوية.. ميسي يقترب من الدوري السعودي
رياضة
2025-05-31 | 04:11
909 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أطلق الصحفي الإيطالي الموثوق فيليبو بيافورا مفاجأة مدوية حول انتقال النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
للدوري السعودي وذلك في ضوء تداول معلومات حول رحيله عن
الدوري الأمريكي
.
وينتهي عقد
ميسي
مع
إنتر ميامي
في
ديسمبر
2025، لكن وفقا لمصادر إخبارية قالت إنه بات هدفا لصندوق
الاستثمار السعودي
للتعاقد معه من أجل الانتقال لأحد الأندية
السعودية
الكبرى في الصيف المقبل.
ووفقا للصحفي الموثوق فيليبو بيافورا يجري
ليونيل ميسي
مفاوضات جدية بشأن الانتقال إلى السعودية فيما لم يعرف حتى الآن النادي الاقرب لضم أسطورة المنتخب الأرجنتيني.
وانضم
ليونيل
ميسي في بداية موسم 2023 ـ 2024، بعد الفوز مع
الأرجنتين
بكأس العالم إلى إنتر
ميامي
الأمريكي، في أول تجاربه خارج القارة الأوروبية وأصبح الهداف التاريخي للنادي.
ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي أحرز ميسي 46 هدفا في 46 مباراة كما صنع 27 هدفا في تلك الفترة.
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