منتخب الأردن يتلقى ضربة "موجعة" قبل مواجهتي عمان والعراق

ونشر عبر موقعه الرسمي صورة لقائد منتخب إحسان حداد أدرج معها بعض الكلمات: "ابق قويًّا كابتن".وبحسب موقع winwin فإن اللاعب حداد لن يكون بمقدوره المشاركة في مباراتي عُمان والعراقي يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، في آخر جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وينتظر أن يعود اللاعب حداد إلى العاصمة عمان اليوم السبت، بهدف مسابقة الزمن والخضوع للعلاج السريع في ، وإن كانت إمكانية شفائه قبل مباراة تعد صعبة.من خلال ما نشره الاتحاد بخصوص اللاعب حداد، فبكل تأكيد أن إصابة اللاعب تبدو قوية للغاية، ما يعني صعوبة مشاركته فيما تبقى من مباريات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وأوضح الاتحاد الأردني أن حداد تعرض للإصابة أثناء عملية إحماء اللاعبين، قبل خوض مباراة الودية التي انتهت بفوز الأخير 0-2، وكان لهذه الإصابة أثر سلبي في اللاعبين.وكشف الاتحاد الأردني أن إصابة النجم حداد وبعد أن أجرى الفحوص الطبية اللازمة هي عبارة عن قطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.ولم يصدر عن الاتحاد الأردني أي توضيح آخر بخصوص مدة الغياب، وعدم ذكره لذلك ربما يعود للتخفيف من صدمة الجماهير، في ظل أن اللاعب إحسان حداد يعد ركيزة مهمة بصفوف منتخب النشامى.وينتظر أن يتوجه وفد منتخب الأردن يوم غد الأحد إلى مسقط، حيث سيلتحق به هناك المدافع يزن العرب الذي يخوض اليوم السبت آخر مباراة له مع فريق أف سيول الكوري الجنوبي في الدوري المحلي.ويمتلك منتخب النشامى حظوظًا قوية في التأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة بتاريخه، ففي حال فوزه على عُمان وتعثر العراق أمام مضيفه الكوري الجنوبي، فإن تأهله قد يكون محسومًا.ويتصدر منتخب ترتيب برصيد 16 نقطة، الأردن 13، العراق 12، عُمان 10، فلسطين 6، والكويت بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.