رسميا.. لاعب جديد يرحل عن ليفربول

وأنهى الموسم الماضي، محققًا لقب البريميرليج، للمرة رقم 20 في تاريخه.وأعلن ليفربول في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، رحيل حارسه كاويمين بشكل نهائي إلى صفوف برينتفورد.وأنهى كيليهر مسيرته مع ليفربول، والتي استمرت 10 سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.وشارك كيليهر، في 67 مباراة مع ليفربول، وحقق سبعة ألقاب متمثلة في الدوري الإنجليزي مرتين، دوري أبطال أوروبا، كأس ، مرتين، وكأس السوبر الأوروبي.ويعدي كيليهر، ثاني الراحلين عن ليفربول هذا الصيف، بعد الدولي الإنجليزي ، الذي انضم رسميًا لصفوف .