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الكشف عن الطاقم التحكيمي لقيادة لقاء منتخبنا امام كوريا الجنوبية
رياضة
2025-06-03 | 12:53
1,515 شوهد
أعلن
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
، اليوم الثلاثاء، تسمية الحكم الياباني "يوسوكي أراكي" لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام
كوريا الجنوبية
في
البصرة
الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات
كأس العالم
2026.
وذكر
الاتحاد الاسيوي
في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "الحكم الياباني "يوسوكي أراكي" لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام
كوريا الجنوبية
في
البصرة
الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات
كأس العالم
2026.
ومن المقرر أن يواجه
العراق
ضيفه
كوريا
الجنوبية يوم الخميس المقبل على
ملعب البصرة الدولي
وسط توقعات بحضور 65 ألف متفرج، خصوصا أن التذاكر شهدت إقبالا كبيرا مع إتاحتها للبيع إلكترونيا.
وكانت مباراة الذهاب بين كوريا الجنوبية والعراق، قد انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
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