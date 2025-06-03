الكشف عن الطاقم التحكيمي لقيادة لقاء منتخبنا امام كوريا الجنوبية

وذكر في بيان، ورد لـ ، أن "الحكم الياباني "يوسوكي أراكي" لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام في الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات 2026.ومن المقرر أن يواجه ضيفه الجنوبية يوم الخميس المقبل على وسط توقعات بحضور 65 ألف متفرج، خصوصا أن التذاكر شهدت إقبالا كبيرا مع إتاحتها للبيع إلكترونيا.وكانت مباراة الذهاب بين كوريا الجنوبية والعراق، قد انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026 في وكندا والمكسيك.