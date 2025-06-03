بالصور.. أسود الرافدين يواصلون تدريباتهم تحضيراً لموقعة الخميس

ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل في الساعة 9:15 مساءً بتوقيت ، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لنهائياتِ 2026.

وحضر الوحدة التدريبية رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم .

أدناه صور تدريبات المنتخب العراقي..