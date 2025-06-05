رسميا.. إنزاجي مدربا للهلال السعودي

إنزاجي الذي أنهى مؤخرا ارتباطه بالإنتر بعد موسم مُحبط في نهايته خسر فيه البطولات التي كان ينافس عليها لاسيما ثنائية ، ودوري أبطال أوروبا، سيقود خلال الفترة المُقبلة بعدما تكللت المفاوضات بالنجاح.وحسب بيان نشره الهلال على موقعه الرسمي، يمتد عقد إنزاجي لموسمين.وأضاف البيان أنه جرت مراسم التوقيع مساء الإثنين في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية بحضور رئيس والمدير الفني الجديد.وسبق أن أشارت تقارير عالمية إلى أن إنزاجي سيحصل على راتب قدره 26 مليون يورو سنويا.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" فيديو تقديمي لإنزاجي الذي ظهر يتجول في إحدى الردهات، قبل أن يجلس ويحتسي القهوة، ثم يتحدث في نهاية المقطع، قائلا: "أنا اسمي سيموني إنزاجي.. واليوم تبدأ قصتي مع الهلال".وستكون المهمة الأولى والأبرز لإنزاجي في قيادة الزعيم، هي المشاركة في بطولة التي تنطلق الشهر الحالي، حيث يواجه الفريق الأزرق كل من وريد بول سالزبورج النمساوي وباشتوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة بالبطولة.