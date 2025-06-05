ريال مدريد يقترب من "صفقة جديدة"

ودخل في سباق مع وبعض الأندية الكبرى، للفوز بخدمات لاعب الوسط الأرجنتيني ماستانتونو.ونقلت شبكة " " عن وكالة "رويترز"، نجاح ريال في حسم الصفقة لصالحه، اليوم الخميس.وأوضحت الشبكة أن توصل لاتفاق بالفعل، لضم صاحب الـ17 عاما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 45 مليون دولار.وحصل ماستانتونو في سن مبكرة، على فرصة اللعب للفريق الأول بناديه، ليخوض معه 61 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 10 أهداف.وبسبب تألقه مع ريفر بليت، تلقى ماستانتونو أول استدعاء دولي من ، مدرب منتخب الأول، للمشاركة في مباراتي تشيلي وكولومبيا المقبلتين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.