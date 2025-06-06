علي الحمادي يغادر بعثة المنتخب العراقي

وقال الإعلامي للمنتخب الوطني سلام المناصير في بيان، إن "اللاعب غادر بعثة العراقي، بعد تأكد غيابه عن مباراة المقبلة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026".وخسر منتخبنا الوطني، مساء أمس الخميس، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين على أرضية في إطار مباريات الجولة التاسعة - من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.وبهذه الخسارة، أخفق منتخبنا الوطني في التأهل المباشر لكأس العالم، فيما مكن الفوز الفريق الكوري الجنوبي من التأهل لمونديال 2026 بعد تصدره المجموعة بـ 19 نقطة.