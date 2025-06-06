الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال

وقال في منشور له، "ما حدث كان مؤلمًا للغاية، الحروف لا تكفي لوصف ما أشعر به منذ البارحة ولغاية الآن، اعتذر من الجميع دون استثناء، وبخاصة الجمهور العراقي الوفي".وأضاف: "وفي الوقت نفسه أقولها لكم بكلِّ ثقة: سنعوّضها في مباراتي الملحق، وسنحتفل معًا بالتأهل للمونديال في شهر أكتوبر المقبل".وكان قد غادر الحمادي، بعثة المنتخب بعد تأكد غيابه عن مباراة المقبلة ضمن تصفيات الجولة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2026.وقال الإعلامي للمنتخب الوطني سلام المناصير في بيان، إن "اللاعب غادر بعثة العراقي، بعد تأكد غيابه عن مباراة الأردن المقبلة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026".وخسر منتخبنا الوطني، مساء أمس الخميس، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين على أرضية في إطار مباريات الجولة التاسعة - من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.وبهذه الخسارة، أخفق منتخبنا الوطني في التأهل المباشر لكأس العالم، فيما مكن الفوز الفريق الكوري الجنوبي من التأهل لمونديال 2026 بعد تصدره المجموعة بـ 19 نقطة.