"مؤقتا".. ليفاندوفسكي يعتزل اللعب دوليا

وجاء هذا القرار الصادم عبر بيان رسمي أصدره ، ليضع بذلك حدًا مؤقتًا لمسيرته الدولية، التي امتدت لأكثر من 15 عامًا بقميص .وأفاد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى وجود خلافات متصاعدة بين نجم برشلونة وبين المدرب الحالي للمنتخب البولندي.يُذكر أن ليفاندوفسكي يُعد الهداف التاريخي لمنتخب بولندا، حيث شارك في 158 مباراة دولية وسجل 85 هدفًا، وكان حاضرًا في كبرى المحافل الدولية مثل ويورو 2012 و2016 و2020 و2024.