الأردن: مباراتنا صعبة امام العراق

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ان "المنتخب العراقي فريق قوي، وشاهدناه في أول 25 دقيقة أمام منظّماً ومتماسكاً، لكن ظروف المباراة، من طرد لاعب وغياب ، أثّرت على النتيجة، ونتوقع مباراة قوية وعلينا أن نستفيد منها فنياً".وأضاف: "نحن سعداء بالتأهل إلى وإدخال الفرحة إلى قلوب الشعب "، مشيرا الى أن "جميع عناصر الفريق استحقّت هذا الإنجاز بفضل الاستقرار الفني والإداري وتأهلنا مع الجنوبية عن جدارة، والآن نمتلك فريقاً منسجماً وجاهزاً وسنُشرك التشكيلة الأكثر استعداداً في لقاء الغد".