تفوق واضح للأسود.. تاريخ مواجهات العراق والأردن في تصفيات كأس العالم

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يستعد منتخب لمواجهة نظيره ، اليوم الثلاثاء، على عمان الدولي، في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى 2026.





ويأمل المنتخبان في كسر حاجز التعادل، والبحث عن الفوز، فالأردن "المنتشي" بحسم تأهله رسمياً إلى يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وتأكيد جدارته بالتأهل إلى جانب تحسين تصنيفه الدولي، فيما يرنو إلى مصالحة جماهيره بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر حيث سينتقل للعب في الملحق.



تاريخ مواجهات المنتخبين والعراقي في تصفيات كأس العالم

بداية حكاية مواجهات منتخب مع العراق

بحكم قرب المسافة بين البلدين، فإنهما يعدان من المنتخبات التي التقت كثيراً سواء على الصعيد الرسمي أو الودي فضلاً عن أن العلاقات الطيبة بينهما كانت تسهم دائماً في تأمين المباريات التجريبية والاستعدادية.



وبالعودة إلى التاريخ، فإن المنتخبين تواجها على امتداد مشاركتهما في تصفيات المونديال، في 11 مباراة، وفيها مالت أفضلية الفوز لصالح ، قبل أن تتطور الكرة الأردنية ويصبح النشامى ندًا قويًا لمنافسه الشقيق.



وكان أول لقاء جمع المنتخبين في تصفيات كأس العالم عام 1986، ويومها فاز العراق ذهابًا في عمان بنتيجة 3-2، وسجل ثلاثية أسود وميض منير وأحمد راضي وحسين سعيد، وأحرز للمنتخب الأردني راتب الداوود وجمال أبو عابد، وفي مواجهة الإياب جدد أسود الرافدين الفوز 2-0 بهدفي وكريم .



وتجددت اللقاءات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1990، حيث فاز العراق ذهابًا في عمان 1-0 بهدف غانم عريبي، ثم فاز إيابًا في العراق 4-0 وحملت الرباعية توقيع أحمد راضي "سوبر هاتريك".



والمحطة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والعراقي في تصفيات كأس العالم كانت بتصفيات نسخة 1994، حيث انتهى لقاء الذهاب 1-1 وسجل للأردن جريس تادرس، وعادل للعراق منذر خلف، وفي لقاء الإياب فاز أسود الرافدين 4-0 بأهداف ليث حسين "هدفين" علاء وأحمد راضي.



وعاد المنتخبان وضربا موعدًا في تصفيات 2014 ضمن المرحلة الثالثة، وفاز يومها منتخب الأردن ذهابًا على 2-0 عن طريق حسن وعبد الله ذيب، وفاز العراق إيابًا في عمان 3-1 بأهداف نشأت أكرم "هدفين" وقصي منير، وسجل هدف النشامى الفتاح.



وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، تعادلا ذهابًا في عمان 1-1 وسجل لمنتخب النشامى أحمد هايل وللعراق نشأت أكرم، ثم إيابًا فاز أسود الرافدين بهدف ثمين أحرزه .



أرقام سريعة من تاريخ مواجهات الأردن والعراق

*أحرز منتخب العراق في مرمى منتخب الأردن على امتداد مواجهاتهما في تصفيات كأس العالم 20 هدفًا، مقابل 7 أهداف للنشامى. وكان اللقاء الأخير الذي جمع المنتخبين يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على ملعب جذع النخلة وذلك ضمن مباراة الذهاب من التصفيات الحالية وانتهى بالتعادل السلبي.ويأمل المنتخبان في كسر حاجز التعادل، والبحث عن الفوز، فالأردن "المنتشي" بحسم تأهله رسمياً إلى يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وتأكيد جدارته بالتأهل إلى جانب تحسين تصنيفه الدولي، فيما يرنو إلى مصالحة جماهيره بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر حيث سينتقل للعب في الملحق.بحكم قرب المسافة بين البلدين، فإنهما يعدان من المنتخبات التي التقت كثيراً سواء على الصعيد الرسمي أو الودي فضلاً عن أن العلاقات الطيبة بينهما كانت تسهم دائماً في تأمين المباريات التجريبية والاستعدادية.وبالعودة إلى التاريخ، فإن المنتخبين تواجها على امتداد مشاركتهما في تصفيات المونديال، في 11 مباراة، وفيها مالت أفضلية الفوز لصالح ، قبل أن تتطور الكرة الأردنية ويصبح النشامى ندًا قويًا لمنافسه الشقيق.وكان أول لقاء جمع المنتخبين في تصفيات كأس العالم عام 1986، ويومها فاز العراق ذهابًا في عمان بنتيجة 3-2، وسجل ثلاثية أسود وميض منير وأحمد راضي وحسين سعيد، وأحرز للمنتخب الأردني راتب الداوود وجمال أبو عابد، وفي مواجهة الإياب جدد أسود الرافدين الفوز 2-0 بهدفي وكريم .وتجددت اللقاءات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1990، حيث فاز العراق ذهابًا في عمان 1-0 بهدف غانم عريبي، ثم فاز إيابًا في العراق 4-0 وحملت الرباعية توقيع أحمد راضي "سوبر هاتريك".والمحطة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والعراقي في تصفيات كأس العالم كانت بتصفيات نسخة 1994، حيث انتهى لقاء الذهاب 1-1 وسجل للأردن جريس تادرس، وعادل للعراق منذر خلف، وفي لقاء الإياب فاز أسود الرافدين 4-0 بأهداف ليث حسين "هدفين" علاء وأحمد راضي.وعاد المنتخبان وضربا موعدًا في تصفيات 2014 ضمن المرحلة الثالثة، وفاز يومها منتخب الأردن ذهابًا على 2-0 عن طريق حسن وعبد الله ذيب، وفاز العراق إيابًا في عمان 3-1 بأهداف نشأت أكرم "هدفين" وقصي منير، وسجل هدف النشامى الفتاح.وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، تعادلا ذهابًا في عمان 1-1 وسجل لمنتخب النشامى أحمد هايل وللعراق نشأت أكرم، ثم إيابًا فاز أسود الرافدين بهدف ثمين أحرزه .*أحرز منتخب العراق في مرمى منتخب الأردن على امتداد مواجهاتهما في تصفيات كأس العالم 20 هدفًا، مقابل 7 أهداف للنشامى.

*من أصل 11 مباراة تواجه فيها الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم، فاز منتخب أسود الرافدين في 7 مباريات، مقابل فوز وحيد للنشامى وتعادلا 3 مرات.

*أول فوز للعراق في تصفيات المونديال كان في تصفيات 1986 بنتيجة 3-2، وأول فوز للأردن تحقق بقيادة المدرب العراقي حمد بنتيجة 2-0 في تصفيات 2014.

*أكبر فوز تحقق في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، كان لصالح أسود الرافدين وبرباعية نظيفة، حيث تكررت هذه النتيجة مرتين.