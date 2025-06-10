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تفوق واضح للأسود.. تاريخ مواجهات العراق والأردن في تصفيات كأس العالم

رياضة

2025-06-10 | 03:15
تفوق واضح للأسود.. تاريخ مواجهات العراق والأردن في تصفيات كأس العالم
1,203 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء، على استاد عمان الدولي، في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان اللقاء الأخير الذي جمع المنتخبين يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على ملعب جذع النخلة وذلك ضمن مباراة الذهاب من التصفيات الحالية وانتهى بالتعادل السلبي.

ويأمل المنتخبان في كسر حاجز التعادل، والبحث عن الفوز، فالأردن "المنتشي" بحسم تأهله رسمياً إلى كأس العالم يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وتأكيد جدارته بالتأهل إلى جانب تحسين تصنيفه الدولي، فيما يرنو العراق إلى مصالحة جماهيره بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر حيث سينتقل للعب في الملحق.

تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والعراقي في تصفيات كأس العالم
بداية حكاية مواجهات منتخب الأردن مع العراق
بحكم قرب المسافة بين البلدين، فإنهما يعدان من المنتخبات التي التقت كثيراً سواء على الصعيد الرسمي أو الودي فضلاً عن أن العلاقات الطيبة بينهما كانت تسهم دائماً في تأمين المباريات التجريبية والاستعدادية.

وبالعودة إلى التاريخ، فإن المنتخبين تواجها على امتداد مشاركتهما في تصفيات المونديال، في 11 مباراة، وفيها مالت أفضلية الفوز لصالح أسود الرافدين، قبل أن تتطور الكرة الأردنية ويصبح النشامى ندًا قويًا لمنافسه الشقيق.

وكان أول لقاء جمع المنتخبين في تصفيات كأس العالم عام 1986، ويومها فاز العراق ذهابًا في عمان بنتيجة 3-2، وسجل ثلاثية أسود الرافدين وميض منير وأحمد راضي وحسين سعيد، وأحرز للمنتخب الأردني راتب الداوود وجمال أبو عابد، وفي مواجهة الإياب جدد أسود الرافدين الفوز 2-0 بهدفي أحمد راضي وكريم علاوي.

وتجددت اللقاءات بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1990، حيث فاز العراق ذهابًا في عمان 1-0 بهدف غانم عريبي، ثم فاز إيابًا في العراق 4-0 وحملت الرباعية توقيع أحمد راضي "سوبر هاتريك".

والمحطة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والعراقي في تصفيات كأس العالم كانت بتصفيات نسخة 1994، حيث انتهى لقاء الذهاب 1-1 وسجل للأردن جريس تادرس، وعادل للعراق منذر خلف، وفي لقاء الإياب فاز أسود الرافدين 4-0 بأهداف ليث حسين "هدفين" علاء كاظم وأحمد راضي.

وعاد المنتخبان وضربا موعدًا في تصفيات 2014 ضمن المرحلة الثالثة، وفاز يومها منتخب الأردن ذهابًا على ملعب فرانسو حريري 2-0 عن طريق حسن عبد الفتاح وعبد الله ذيب، وفاز العراق إيابًا في عمان 3-1 بأهداف نشأت أكرم "هدفين" وقصي منير، وسجل هدف النشامى حسن عبد الفتاح.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014، تعادلا ذهابًا في عمان 1-1 وسجل لمنتخب النشامى أحمد هايل وللعراق نشأت أكرم، ثم إيابًا فاز أسود الرافدين بهدف ثمين أحرزه حمادي أحمد.

أرقام سريعة من تاريخ مواجهات الأردن والعراق
*أحرز منتخب العراق في مرمى منتخب الأردن على امتداد مواجهاتهما في تصفيات كأس العالم 20 هدفًا، مقابل 7 أهداف للنشامى.
 
*من أصل 11 مباراة تواجه فيها الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم، فاز منتخب أسود الرافدين في 7 مباريات، مقابل فوز وحيد للنشامى وتعادلا 3 مرات.
 
*أول فوز للعراق في تصفيات المونديال كان في تصفيات 1986 بنتيجة 3-2، وأول فوز للأردن تحقق بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد بنتيجة 2-0 في تصفيات 2014.
 
*أكبر فوز تحقق في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، كان لصالح أسود الرافدين وبرباعية نظيفة، حيث تكررت هذه النتيجة مرتين.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تفوق واضح للأسود

تاريخ مواجهات العراق والأردن

تصفيات كأس العالم

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