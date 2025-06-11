مدريد يحدد موعد تقديم أرنولد للجماهير

وقد أعلن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، بعدما دفع مبلغا ماليا لفريق للحصول على خدماته قبل أسابيع من نهاية تعاقده بشكل رسمي.ويقام حفل توقيع رسمي في " سيتي" الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش).ومن المقرر أن يتحدث (26 عاما)، الذي وقع على عقد لمدة ستة أعوام مع الريال، لوسائل الإعلام .يذكر أن ريال يستعد لخوض بطولة التي تستضيفها خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025.ويبدأ ريال مدريد، بقيادة مدربه الجديد ، حملته في مونديال الأندية أمام في 18 يونيو الجاري.