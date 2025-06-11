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قائمة ريال مدريد لكأس العالم للأندية

رياضة

2025-06-11 | 14:15
قائمة ريال مدريد لكأس العالم للأندية
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة "الميرينغي" استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق البطولة السبت المقبل وتستمر حتى 13 تموز المقبل.
وضمت قائمة الريال، الثنائي الجديد المدافع الإسباني دين هويسين والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الوافدان من بورنموث وليفربول.
كما تواجد في القائمة الثنائي المغربي يوسف لخديم وإبراهيم دياز.
جاءت قائمة الريال كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس - ميستري.
الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - فاسكيز - غارسيا - روديغر - ميندي - هويسين - لخديم - جاكوبو - أسينسيو - فورتيا - أجوادو.
الوسط: بيلينغهام - كامافينغا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - غولر - سيبايوس - شيما - مارتن.
الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريغو - إندريك – إبراهيم دياز - جونزالو - مونوز.
وأوقعت قرعة مونديال الأندية ريال مدريد في المجموعة الثامنة رفقة الهلال السعودي، سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.
ويفتتح ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة الهلال في 18 يونيو الجاري، قبل أن يواجه باتشوكا المكسيكي يوم 22 من الشهر ذاته، فيما يختتم مشواره بمواجهة سالزبورغ يوم 27 من الشهر ذاته.
 

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