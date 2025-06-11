قائمة ريال مدريد لكأس العالم للأندية

وتنطلق البطولة السبت المقبل وتستمر حتى 13 تموز المقبل.وضمت قائمة ، الثنائي الجديد المدافع الإسباني دين هويسين والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أرنولد، الوافدان من بورنموث وليفربول.كما تواجد في القائمة الثنائي يوسف لخديم وإبراهيم دياز.جاءت قائمة الريال كالتالي:حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس - ميستري.الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - فاسكيز - غارسيا - روديغر - ميندي - هويسين - لخديم - جاكوبو - أسينسيو - فورتيا - أجوادو.الوسط: بيلينغهام - كامافينغا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - غولر - سيبايوس - شيما - مارتن.الهجوم: فينيسيوس - - رودريغو - إندريك – إبراهيم دياز - جونزالو - مونوز.وأوقعت قرعة مونديال الأندية في المجموعة الثامنة رفقة السعودي، سالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.ويفتتح ريال في البطولة بمواجهة الهلال في 18 يونيو الجاري، قبل أن يواجه باتشوكا المكسيكي يوم 22 من الشهر ذاته، فيما يختتم مشواره بمواجهة سالزبورغ يوم 27 من الشهر ذاته.