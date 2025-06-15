برحلة استغرقت 15 ساعة.. منتخب السيدات يعود من إيران إلى العراق

وذكر بيان للاتحاد، انه "عادَ إلى الوطن، ظهر اليوم الأحد، وفدُ منتخبنا الوطنيّ للسيداتِ قادماً من جمهوريةِ الإسلاميّة، بعد رحلةٍ بريةٍ استغرقت 15 ساعةً، ابتدأت من العاصمةِ الإيرانية وصولاً إلى منفذِ الحدوديّ في محافظةِ ".وأقامَ منتخبنا الوطنيُّ للسيداتِ معسكراً تدريبياً في العاصمةِ طهران، خاضَ خلاله مباراتين تجريبيتين أمام نظيره الإيرانيّ.وتعذرت عودة منتخب السيدات جواً نتيجة تعليق الرحلات الجوية؛ جراء الضربات الصاروخية المتبادلة بين وإسرائيل.ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة طهران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.