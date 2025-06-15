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غاتوزو مدرباً لـ"الطليان"

رياضة

2025-06-15 | 12:08
غاتوزو مدرباً لـ&quot;الطليان&quot;
482 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
عيّن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، لاعب الوسط السابق لـ"الآزوري" جينارو غاتوزو، مدربا لمنتخب إيطاليا في محاولة لإنعاش آمال التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم تقديم غاتوزو كمدير فني جديد للمنتخب الإيطالي، يوم 19 حزيران الجاري.
وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا: "غاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، والقميص الأزرق بمثابة جلد ثان له".
وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي: "ستكون دوافعه واحترافيته وخبرته أساسية لمواجهة الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني على أكمل وجه، وإدراكا منا لأهمية الهدف الذي نسعى لتحقيقه".
وسيتولى غاتوزو المسؤولية خلفا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتي الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد الخسارة بنتيجة 0-3 أمام النرويج في أولى مباريات إيطاليا بالتصفيات الأوروبية، مما أثار المخاوف في إيطاليا بشأن إمكانية فشل "الآزوري" في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي (بعد مونديالي 2018 و2022).
وتوج غاتوزو في مسيرته كلاعب بلقب الدوري الإيطالي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين مع فريق ميلان الذي ارتدى قميصه في 468 مباراة وسجل 11 هدفا.
وكان غاتوزو لاعبا بصفوف منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم لآخر مرة في عام 2006.
وفي مسيرته التدريبية، عمل غاتوزو (47 عاما) مدربا لأندية ميلان ونابولي وفالنسيا وأولمبيك مارسيليا.
وكانت آخر محطة تدريبية لغاتوزو هي العمل مديرا فنيا لفريق هايدوك سبليت الكرواتي حيث فسخ تعاقده بالتراضي الشهر الماضي بعد موسم واحد فقط مع الفريق.
وستكون مواجهة إستونيا يوم 5 أيلول المقبل هي أول مباراة لغاتوزو في قيادة منتخب إيطاليا ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026.
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غاتوزو

المنتخب الإيطالي

كرة قدم

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