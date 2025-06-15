الزوراء يتعثر أمام القاسم والشرطة يهزم النفط

خسر فريق ، مساء الأحد، أمام ضيفه القاسم، فيما خطف الشرطة ثلاث نقاط مهمة من النفط في لكرة القدم.

وفي خسر النوارس أمام الضيف بهدفين لهدف. أما في ، تمكن فريق الشرطة من هزيمة نظيره النفط بأربعة أهداف نظيفة. وبهذه النتائج يتمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 80 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق عند 74 نقطة.