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السجن لأربعة أشخاص مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم برفع دمية "فينيسيوس"

رياضة

2025-06-16 | 10:37
السجن لأربعة أشخاص مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم برفع دمية &quot;فينيسيوس&quot;
1,019 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على أربعة أشخاص بعد إدانتهم بارتكاب جريمة التحريض على الكراهية ضد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وتورط الأربعة في تعليق لافتة كُتب عليها "مدريد تكره ريال مدريد" برفقة دمية سوداء قابلة للنفخ ترتدي قميصا يحمل رقم 20 يتطابق مع ما يرتديه اللاعب البرازيلي على جسر قبل مباراة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد في يناير (كانون الثاني) 2023.
وجاء الحكم على أحد المتهمين بالسجن 15 شهرا بتهمة ارتكاب جريمة التحريض على الكراهية، وسبعة أشهر إضافية بتهمة التهديد ونشر صور الواقعة على الإنترنت.
وحُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن سبعة أشهر بتهمة ارتكاب جرائم التحريض على الكراهية، وسبعة أشهر أخرى بتهمة التهديد.
ولكن المتهمين الأربعة لن يقضوا عقوبة السجن، بعد أن وقعوا على خطاب اعتذار وجه لفينيسيوس وريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني للعبة.
وجاء في بيان رابطة الدوري الإسباني: "حصل المتهم الذي نشر الفيديو على الإنترنت على عقوبة خاصة تتمثل الحرمان من العمل في المؤسسات التعليمية أو الرياضية أو الترفيهية للشبان لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر، بينما حصل الآخرون على ثلاث سنوات وسبعة أشهر".
وحُكم على المتهم الأول بغرامة قدرها 1084 يورو (1250 دولارا أميركيا)، وعلى الثلاثة الآخرين بغرامة قدرها 720 يورو، مع عقوبات إضافية تتمثل في منعهم من الاقتراب لمسافة تبلغ 1000 متر من فينيسيوس ومنزله ومكان عمله، وحظر الاقتراب من ملاعب كرة القدم أثناء مباريات الدوري الإسباني أو البطولات التي ينظمها الاتحاد الإسباني للعبة.
وسيتعين على جميع المتهمين المشاركة في دورة تثقيفية حول المساواة في المعاملة وعدم التمييز لتعليق أحكام السجن المفروضة عليهم.
ولم يصدر تأكيد فوري من المحكمة، كما لم يصدر رد فعل فوري من فينيسيوس.
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لاليغا

دمية فينيسيوس

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