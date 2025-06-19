بنزيما يقترب من الدوري المكسيكي

وبحسب المصدر ذاته، فإن المكسيكي لا تضع فقط على طاولة المفاوضات، بل تشمل القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل الأرجنتيني ، مهاجم التركي، وباولو ديبالا نجم .وتسعى إدارة بوماس إلى تدعيم صفوف الفريق بأسماء ذات وزن ثقيل وخبرة دولية.ويندرج مشروع النادي ضمن طموح العودة إلى منصات التتويج ورفع مستوى المنافسة في .