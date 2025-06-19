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بنزيما يقترب من الدوري المكسيكي

رياضة

2025-06-19 | 05:53
بنزيما يقترب من الدوري المكسيكي
226 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


كشف تقرير إعلامي صادر عن “La Octava Sports” أن نادي بوماس المكسيكي يدرس التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي.


وبحسب المصدر ذاته، فإن إدارة النادي المكسيكي لا تضع بنزيما فقط على طاولة المفاوضات، بل تشمل القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي التركي، وباولو ديبالا نجم روما الإيطالي.

وتسعى إدارة بوماس إلى تدعيم صفوف الفريق بأسماء ذات وزن ثقيل وخبرة دولية.

ويندرج مشروع النادي ضمن طموح العودة إلى منصات التتويج ورفع مستوى المنافسة في الدوري المكسيكي.
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