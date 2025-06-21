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رسمياً.. البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية
رياضة
2025-06-21 | 06:02
527 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نظيره الدولي للعبة "فيفا"، برغبته في استضافة النسخة القادمة من بطولة
كأس العالم للأندية
في عام 2029.
وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي، سمير زود، عن ذلك خلال قمة
الفيفا
التنفيذية، التي عُقدت في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة.
والتقى زود برئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وأمينه العام ماتياس غرافستروم، حيث قدّم لهما العرض البرازيلي لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية، بعد 4 أعوام من الآن.
رئيس الاتحاد البرازيلي: عرضنا استضافة
كأس العالم للأندية
2029
وقال زود، في تصريحات أبرزتها
وكالة الأنباء
الإسبانية
"إفي": "كل شيء بدأ بحديث تمهيدي. تحدثت عن أهدافي كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وقلت إننا نريد التقرب من الفيفا. أثنيت على الحدث ومستوى الأندية البرازيلية، وأخيرًا، عرضت استضافة بلدنا لمونديال الأندية القادم".
ووفقًا لرئيس الاتحاد البرازيلي، بدا إنفانتينو سعيدًا للغاية، وأشار إلى أن العرض البرازيلي "ممكن تمامًا". وعلى الرغم من أنه لم يقدم عرضًا رسميًّا بعد، فإن الاتحاد البرازيلي يعتبر هذه البادرة تعبيرًا رسميًّا عن الاهتمام.
وتشارك كرة القدم البرازيلية بـ4 فرق في مونديال الأندية 2025 (بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، فلومينينسي). وتقدم الفرق الأربعة مستويات جيدة بالبطولة المُقامة منافساتها بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يتصدر بالميراس وبوتافوغو وفلامينغو مجموعاتهم، فيما تعادل فلومينينسي مع
بوروسيا دورتموند
الألماني في المباراة الوحيدة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.
ويُعد فلامينغو أحد فريقَين فقط ضمنا تأهلهما إلى دور الـ16 في مونديال الأندية 2025 حتى الآن، علمًا أن الفريق الآخر هو
بايرن ميونخ
الألماني.
يُذكر أن نسخة 2029 ستكون الثانية التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا في تاريخ
كأس العالم
للأندية. وحتى الآن، ضمنت 4 أندية التأهل إلى البطولة (بطل أوروبا
باريس سان جيرمان
الفرنسي، بطل آسيا
الأهلي
السعودي، بطل أفريقيا بيراميدز المصري، بطل الكونكاكاف كروز آزول المكسيكي).
المصدر:
winwin
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