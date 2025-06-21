رسمياً.. البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة النسخة الثانية من كأس العالم للأندية

وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي، سمير زود، عن ذلك خلال قمة التنفيذية، التي عُقدت في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة.والتقى زود برئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وأمينه العام ماتياس غرافستروم، حيث قدّم لهما العرض البرازيلي لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية، بعد 4 أعوام من الآن.وقال زود، في تصريحات أبرزتها "إفي": "كل شيء بدأ بحديث تمهيدي. تحدثت عن أهدافي كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وقلت إننا نريد التقرب من الفيفا. أثنيت على الحدث ومستوى الأندية البرازيلية، وأخيرًا، عرضت استضافة بلدنا لمونديال الأندية القادم".ووفقًا لرئيس الاتحاد البرازيلي، بدا إنفانتينو سعيدًا للغاية، وأشار إلى أن العرض البرازيلي "ممكن تمامًا". وعلى الرغم من أنه لم يقدم عرضًا رسميًّا بعد، فإن الاتحاد البرازيلي يعتبر هذه البادرة تعبيرًا رسميًّا عن الاهتمام.وتشارك كرة القدم البرازيلية بـ4 فرق في مونديال الأندية 2025 (بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، فلومينينسي). وتقدم الفرق الأربعة مستويات جيدة بالبطولة المُقامة منافساتها بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يتصدر بالميراس وبوتافوغو وفلامينغو مجموعاتهم، فيما تعادل فلومينينسي مع الألماني في المباراة الوحيدة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.