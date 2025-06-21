تقرير سعودي: ليفاندوفسكي يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي ولكن!

وخرج "البلوغرانا" من موسم حافل بالنجاحات الجماعية، توج خلاله بلقب وكأس الملك وكأس السوبر، إلى جانب بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غير أن مستقبل المهاجم البالغ من العمر (36 عامًا) بات حديث الشارع الكروي في كتالونيا.وكان النجم البولندي قد أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب الدولي، قبل أن تعود الأضواء لتُسلط عليه مجددًا، ولكن هذه المرة بسبب احتمالية مغادرته أوروبا مع انتهاء عقده الحالي، في خطوة قد تمثل نهاية مسيرته في الملاعب الأوروبية.ورغم ارتباط اسمه مرارًا بالأندية ، لطالما نفى النجم السابق لبوروسيا الألماني وجود أي مفاوضات مع فرق ، مؤكدًا أن تركيزه ينصبّ على إكمال عقده مع برشلونة حتى نهايته، من دون التفكير في أي خطوة أخرى على المدى القريب.لكن في تقرير جديد نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، وأعادت نقله صحيفة "سبورت" الكتالونية، يقال إن ليفاندوفسكي أبدى موافقته بالفعل على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي بعد نهاية ارتباطه مع برشلونة.وبحسب ما ورد، فقد أكد متحدث باسم شركة "Gol International"، التي تتولى إدارة مشاريع اللاعب، نية اللاعب خوض هذه التجربة الخليجية.وأوضح التقرير أن "المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد"، لكن "هذا سيحدث قريبًا، وستسعى رابطة الدوري السعودي لبحث سبل ضمه اعتبارًا من 2026".ورغم هذه التسريبات، فإن تصريحات النجم البولندي الأخيرة جاءت حاسمة، حيث قال: "سأبقى في الفريق، هذا أمر لا جدال فيه. أنا متأكد من أننا سنكون أقوى، وأرغب في تحقيق المزيد من الألقاب". وهي كلمات تنم عن رغبته في الاستمرار مع على المدى القصير.لكن، وبين التأكيدات العلنية والتسريبات القادمة من المملكة، يظل السؤال مطروحًا: هل ستكون نهاية عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بداية فصل جديد في الملاعب السعودية؟