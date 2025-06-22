برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز.. وهذا موعد انضمامه بشكل رسمي

يغيب عن منافسات 2025، مما جعل مسؤوليه أمام وقت كافٍ لإغلاق الصفقات التي يسعى وراءها المدرب الألماني ، خاصة حينما يتعلق الأمر بنيكو ويليامز أحد أبرز المطلوبين لدى البلوغرانا منذ أشهر ماضية.وفقًا لما ورد في موقع "fichajes" انتهى برشلونة بالفعل من حسم تفاصيل التعاقد مع جناح أتلتيك بيلباو البالغ من العمر 22 عامًا، بانتظار الإعلان الرسمي من النادي الكتالوني الذي سيكون خلال أيام قليلة.نجح العملاق الكتالوني في التوصل إلى اتفاق نهائي حول الشروط الشخصية مع ، إلى جانب الموافقة على دفع الشرط الجزائي الذي تقدر قيمته بنحو 58 مليون يورو إلى أتلتيك بيلباو دفعة واحدة، دون الحاجة إلى تسديده عبر أقساط مختلفة.من المتوقع أن يعلن برشلونة عن صفقة التعاقد مع ويليامز بعد الأول من يوليو/ حزيران المقبل، وذلك بمجرد الحصول على موافقة على تسجيل اللاعب، وإدراجه بصورة رسمية في قوائم النادي الكتالوني.وبدأ اللاعب بالفعل رحلة البحث عن مقر جديد لإقامته في برشلونة، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الكتالوني لتجنب مشاركة ويليامز في الفترة التحضيرية مع أتلتيك بيلباو، خشية تعرضه لإصابة مفاجئة قد تفسد ظهوره الأول مع البلوغرانا.بهذه الصفقة، يكون برشلونة قد ظفر بخدمات أحد أبرز اللاعبين الواعدين في مركز ، وذلك ضمن مساعي النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه وفق خطة أعلن عنها المدير الرياضي في وقت سابق، والتي تتضمن الحصول على لاعبين جديدين كأولوية في مركزي الهجوم وحراسة المرمى.جدير بالذكر أن نيكو ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا، خاض بصحبة أتلتيك بيلباو 45 مواجهة عبر مختلف المنافسات في موسم 2024-2025، أحرز خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.