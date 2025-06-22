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برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز.. وهذا موعد انضمامه بشكل رسمي

رياضة

2025-06-22 | 07:00
برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز.. وهذا موعد انضمامه بشكل رسمي
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد برشلونة الإسباني للإعلان عن تعاقده بصورة رسمية مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، عبر صفقة كبيرة يهدف من خلالها النادي الكتالوني إلى تعزيز صفوفه تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

يغيب النادي الكتالوني عن منافسات كأس العالم للأندية 2025، مما جعل مسؤوليه أمام وقت كافٍ لإغلاق الصفقات التي يسعى وراءها المدرب الألماني هانز فليك، خاصة حينما يتعلق الأمر بنيكو ويليامز أحد أبرز المطلوبين لدى البلوغرانا منذ أشهر ماضية.

وفقًا لما ورد في موقع "fichajes" انتهى برشلونة بالفعل من حسم تفاصيل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو البالغ من العمر 22 عامًا، بانتظار الإعلان الرسمي من النادي الكتالوني الذي سيكون خلال أيام قليلة.

نجح العملاق الكتالوني في التوصل إلى اتفاق نهائي حول الشروط الشخصية مع اللاعب الشاب، إلى جانب الموافقة على دفع الشرط الجزائي الذي تقدر قيمته بنحو 58 مليون يورو إلى أتلتيك بيلباو دفعة واحدة، دون الحاجة إلى تسديده عبر أقساط مختلفة.

برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز
من المتوقع أن يعلن برشلونة عن صفقة التعاقد مع ويليامز بعد الأول من يوليو/ حزيران المقبل، وذلك بمجرد الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني على تسجيل اللاعب، وإدراجه بصورة رسمية في قوائم النادي الكتالوني.

وبدأ اللاعب بالفعل رحلة البحث عن مقر جديد لإقامته في برشلونة، في الوقت الذي يتطلع فيه النادي الكتالوني لتجنب مشاركة ويليامز في الفترة التحضيرية مع أتلتيك بيلباو، خشية تعرضه لإصابة مفاجئة قد تفسد ظهوره الأول مع البلوغرانا.

بهذه الصفقة، يكون برشلونة قد ظفر بخدمات أحد أبرز اللاعبين الواعدين في مركز الجناح، وذلك ضمن مساعي النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه وفق خطة أعلن عنها المدير الرياضي ديكو في وقت سابق، والتي تتضمن الحصول على لاعبين جديدين كأولوية في مركزي الهجوم وحراسة المرمى.

جدير بالذكر أن نيكو ويليامز البالغ من العمر 22 عامًا، خاض بصحبة أتلتيك بيلباو 45 مواجهة عبر مختلف المنافسات في موسم 2024-2025، أحرز خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.
 
المصدر: winwin

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برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز

وهذا موعد انضمامه بشكل رسمي

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