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واقعة غريبة في كأس العالم للأندية 2025 (صورة)
رياضة
2025-06-22 | 10:55
4,456 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
تابع لاعبو نادي
بوروسيا دورتموند الألماني
البدلاء مباراة فريقهم مع
ماميلودي صن داونز
الجنوب إفريقي، مساء أمس السبت، من
غرفة
الملابس بسبب الطقس الحار في ملعب "تي كيو إل".
ونجح فريق
بوروسيا دورتموند
في الفوز على نادي
ماميلودي صن داونز
(4-3) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة
كاس العالم
لكرة القدم 2025 للأندية، المقامة حاليا في
الولايات المتحدة الأمريكية
.
ونشر بوروسيا
دورتموند
، عبر حسابه على منصة "X" لقطة مصورة من مشاهدة لاعبيه البدلاء للمباراة من
غرفة
الملابس لا من داخل المستطيل الأخضر، وعلق قائلا: "فعل لاعبونا ذلك في الشوط الأول لتجنب أشعة الشمس الحارقة في ملعب TQL، لم نشاهد ذلك من قبل، ولكن في هذه الحرارة فإن الأمر منطقي تماما".
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