واقعة غريبة في كأس العالم للأندية 2025 (صورة)

ونجح فريق في الفوز على نادي (4-3) في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة لكرة القدم 2025 للأندية، المقامة حاليا في .ونشر بوروسيا ، عبر حسابه على منصة "X" لقطة مصورة من مشاهدة لاعبيه البدلاء للمباراة من الملابس لا من داخل المستطيل الأخضر، وعلق قائلا: "فعل لاعبونا ذلك في الشوط الأول لتجنب أشعة الشمس الحارقة في ملعب TQL، لم نشاهد ذلك من قبل، ولكن في هذه الحرارة فإن الأمر منطقي تماما".