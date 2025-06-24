أول تعليق لميسي على تأهل ميامي لثمن نهائي المونديال

وتعادل مع بالميراس البرازيلي، بهدفين لكل فريق، فجر اليوم الاثنين، ليحتل المركز الثاني، وصعد الفريقان معًا لدور الـ16.

وكتب ، عبر حسابه على "إنستجرام": "رغم أننا لم نفز أمس، إلا أننا تأهلنا لدور الستة عشر. هذه هي الحقيقة الآن، وهذا يعني الكثير لنا كنادي".



وأكد ميسي أن هذا التأهل يمثل "خطوة تاريخية أخرى لإنتر ميامي والدوري الأمريكي معا".



وضرب موعدًا قويًا مع ، فيما يلتقي بالميراس مع مواطنه بوتافوجو في ثمن النهائي.