سانتوس يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

وقال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "حيث بدأ كل شيء. حيث لن ينتهي أبدا!.. وقع يوم الثلاثاء عقد تجديد عقده مع الفريق حتى نهاية عام 2025 مع إمكانية التمديد".ومن جانبه، قال نيمار لموقع "لقد اتخذت قراري واستمتعت إلى قلبي. سانتوس ليس فقط فريقي، إنه بيتي، جذوري، تاريخي وحياتي".وكان نيمار البالغ من العمر 33 عاما، بدأ مسيرته الاحترافية مع ولعب له بين العامين 2009 و2013 قبل أن ينتقل إلى ومنه إلى في 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بلغت قيمتها 222 مليون يورو.وبعد ستة مواسم في ، انضم نيمار إلى في صيف عام 2023 في صفقة بلغت 90 مليون يورو قبل أن يعود الدولي البرازيلي إلى سانتوس في يناير الماضي.ولعب نيمار مع نادي سانتوس منذ انضمامه إلى صفوفه في بداية العام الحالي 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.