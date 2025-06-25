"فيفا" يحسم الجدل بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي

وبحسب مصدر مطلع في فإن " أكد في إشعار رسمي احترامه الكامل لأي قرار يصدر عن ، ولن يتدخل في مسألة تتعلق بالتنظيم الداخلي للاتحاد العراقي"، مشيراً إلى أنَّ "الهيئة العامة تبقى الجهة المخوّلة بإدخال أي تعديل على النظام الأساسي، بما في ذلك تأسيس مركز لحل النزاعات الرياضية".وتأتي هذه التطورات في ظل رغبة عدد من أعضاء الهيئة العامة بتضمين مركز التسوية كهيئة مستقلة ضمن النظام، بعد فقدان الثقة في أداء اللجان القضائية التابعة للاتحاد، وهو ما تسبب في فتور العلاقة بين عدد من الأندية والمكتب التنفيذي خلال الفترة الماضية.ويرى كثير من أعضاء الهيئة أنَّ استحداث المركز بات ضرورة ملحة لتقليص حجم النزاعات، وتوفير بديل وطني أسرع وأقل كلفة من الدولية (كاس)، التي تتطلب وقتًا ونفقات قد تعيق الأندية عن إليها.ويُنتظر أن يُطرح الملف رسميًا في اجتماعات الهيئة العامة المقبلة، للبت في إدراجه ضمن النظام الأساسي، بما يتوافق مع القواعد المعتمدة من ، ويعزز مبدأ استقلالية الجهات القضائية داخل المنظومة الكروية.مركز التسوية والتحكيم الرياضي في تم تأسيسه بموجب رقم 29 لسنة 2014، ويمثل نقلة نوعية نحو فض المنازعات الرياضية عبر التحكيم بدلاً من اللجوء الى المحاكم الدولية، وذلك لطبيعة المنازعات الرياضية التي تتطلب سرعة ومرونة في الحلول.