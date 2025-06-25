بسبب التوترات السياسية.. إيران تواجه خطر عدم المشاركة في كأس العالم 2026

وأكدت صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن التحدي الجديد، الذي يواجه رئيس ، السويسري (55 عاماً)، يتمثل في إيجاد حل لأزمة حظر دخول الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية، وذلك رغم أن لوائح "فيفا" لا تتضمن ما يمنع منتخب من خوض مباريات دور المجموعات في ، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026.وتتعقد هذه الأزمة بسبب الإجراءات العسكرية، التي اتخذتها مؤخراً، إضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على سفر الإيرانيين، بمن فيهم اللاعبون والمدربون وأفراد عائلاتهم.وحتّى الآن، لم يصدر عن " " أي تعليق رسمي، لكن الضغوط تتزايد على رئيس الاتحاد إنفانتينو؛ لاتخاذ قرار قد يُرضي طرفاً على حساب آخر.ومن بين الحلول المطروحة إقامة جميع مباريات إيران في لتفادي مشكلة حظر السفر، إلّا أن هذا الخيار سيصبح أكثر صعوبة في حال تأهل المنتخب الإيراني إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.وأوضحت الصحيفة أن "فيفا" قد يسير على خطى "يويفا"، بعدما أعلن في عام 2022 فصل أوكرانيا وبيلاروسيا عن بعضهما في قرعة مسابقات لكرة القدم، عقب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.