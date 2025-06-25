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بسبب التوترات السياسية.. إيران تواجه خطر عدم المشاركة في كأس العالم 2026
رياضة
2025-06-25 | 04:21
المصدر:
الجزيرة نت
1,008 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يواجه منتخب
إيران
لكرة القدم، خطر عدم المشاركة في
بطولة كأس العالم
2026، على الرُّغم من تأهّله المباشر لها وذلك بسبب التوترات السياسية.
وأكدت صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن التحدي الجديد، الذي يواجه رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
، السويسري
جياني إنفانتينو
(55 عاماً)، يتمثل في إيجاد حل لأزمة حظر دخول الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية، وذلك رغم أن لوائح "فيفا" لا تتضمن ما يمنع منتخب
إيران
من خوض مباريات دور المجموعات في
الولايات المتحدة
، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026.
وتتعقد هذه الأزمة بسبب الإجراءات العسكرية، التي اتخذتها
واشنطن
مؤخراً، إضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على سفر الإيرانيين، بمن فيهم اللاعبون والمدربون وأفراد عائلاتهم.
وحتّى الآن، لم يصدر عن "
الفيفا
" أي تعليق رسمي، لكن الضغوط تتزايد على رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم
إنفانتينو؛ لاتخاذ قرار قد يُرضي طرفاً على حساب آخر.
ومن بين الحلول المطروحة إقامة جميع مباريات إيران في
المكسيك
لتفادي مشكلة حظر السفر، إلّا أن هذا الخيار سيصبح أكثر صعوبة في حال تأهل المنتخب الإيراني إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.
وأوضحت الصحيفة أن "فيفا" قد يسير على خطى
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا"، بعدما أعلن في عام 2022 فصل أوكرانيا وبيلاروسيا عن بعضهما في قرعة مسابقات
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم، عقب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.
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