رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي

وينتهي عقد الحالي مع النصر في 30 يونيو الجاري، وشهدت المفاوضات لتجديده خلال الفترة الأخيرة بعض التعثر، قبل أن تنفرج الأمور بعد بدء النادي في تلبية طلبات اللاعب لا سيما الفنية.وكتب الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو عبر حسابه على منصة "إكس": " يستعد لتوقيع عقد جديد مع حيث يتم فحص الوثائق الرسمية".وأضاف الصحفي الإيطالي: "التفاصيل النهائية قيد المناقشة: صفقة لمدة عام أو عامين، وإمكانية ملموسة لجعلها تحدث حتى يونيو 2027 إذا أراد ذلك".واختتم رومانو تدوينته بالقول: "خطوة كبيرة من الممتاز للحفاظ على النجم كريستيانو رونالدو".وفي حال تمديد عقده لعامين فقد يكون المحطة الأخيرة في مسيرة رونالدو حيث سيبلغ 42 عاما مع نهاية عقده المرتقب في 2027.