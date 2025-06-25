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رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي
رياضة
2025-06-25 | 14:50
المصدر:
موقع كووورة
707 شوهد
قرر النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
تجديد عقده مع فريق
النصر السعودي
ليستمر في صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.
وينتهي عقد
رونالدو
الحالي مع النصر في 30 يونيو الجاري، وشهدت المفاوضات لتجديده خلال الفترة الأخيرة بعض التعثر، قبل أن تنفرج الأمور بعد بدء النادي في تلبية طلبات اللاعب لا سيما الفنية.
وكتب الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو
رومانو
عبر حسابه على منصة "إكس": "
كريستيانو رونالدو
يستعد لتوقيع عقد جديد مع
نادي النصر السعودي
حيث يتم فحص الوثائق الرسمية".
وأضاف الصحفي الإيطالي: "التفاصيل النهائية قيد المناقشة: صفقة لمدة عام أو عامين، وإمكانية ملموسة لجعلها تحدث حتى يونيو 2027 إذا أراد
كريستيانو
ذلك".
واختتم رومانو تدوينته بالقول: "خطوة كبيرة من
الدوري السعودي
الممتاز للحفاظ على النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو".
وفي حال تمديد عقده لعامين فقد يكون
نادي النصر
المحطة الأخيرة في مسيرة رونالدو حيث سيبلغ 42 عاما مع نهاية عقده المرتقب في 2027.
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