العراق يقدم مقترحين بشأن مباريات الملحق الاسيوي.. هذه التفاصيل

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان " وبالتنسيق مع اتحادات دول والإمارات وإندونيسيا بصدد تقديم مقترحين للاتحاد ، احدهما يخص خوض منافسات مجموعة في ، فيما تلعب المجموعة الأخيرة في السعودية ".وأضاف، انه "ومن أجل ان تكون العدالة حاضرة سنقدم مقترحنا هذا مع مقترح آخر هو اجراء مباريات الملحق في 6 و 10 و14 لتكون هناك استراحة بين مباراة وأخرى أربعة ايام بدلا من ثلاثة كما مثبت سابقا المباريات في 8 و 11 و14 " .