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العراق يقدم مقترحين بشأن مباريات الملحق الاسيوي.. هذه التفاصيل
رياضة
2025-06-25 | 18:09
2,627 شوهد
كشف رئيس
الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدنان درجال
، عن عزم
الاتحاد العراقي
تقديم مقترحين بشأن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات
كاس العالم
2026 .
وقال
درجال
في تصريح صحفي تابعته
السومرية نيوز
، ان "
الاتحاد العراقي
وبالتنسيق مع اتحادات دول
عمان
والإمارات وإندونيسيا بصدد تقديم مقترحين للاتحاد
الدولي لكرة القدم
، احدهما يخص خوض منافسات مجموعة
السعودية
في
قطر
، فيما تلعب المجموعة الأخيرة في السعودية ".
وأضاف، انه "ومن أجل ان تكون العدالة حاضرة سنقدم مقترحنا هذا مع مقترح آخر هو اجراء مباريات الملحق في 6 و 10 و14 لتكون هناك استراحة بين مباراة وأخرى أربعة ايام بدلا من ثلاثة كما مثبت سابقا المباريات في 8 و 11 و14 " .
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