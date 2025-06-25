يخص مبابي.. قرار غريب من ألونسو بشأن مباراة سالزبورغ المصيرية

وضمت القائمة 23 لاعبا، أبرزهم الثنائي البرازيلي ورودريغو غويس، بالإضافة إلى .في المقابل، استبعد ألونسو النجم الفرنسي من القائمة، رغم تعافيه من المرض الذي أبعده عن مباراتي الفريق أمام وباتشوكا المكسيكي في الجولتين الأولى والثانية.كما يغيب عن في مواجهة سالزبورغ، المدافع أسينسيو بسبب إيقافه عقب تلقيه بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد باتشوكا.يذكر أن يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متقدما على سالزبورغ بفارق الأهداف فقط، بينما يحتل السعودي المركز الثالث بنقطتين، ويقبع باتشوكا في ذيل الترتيب بلا رصيد.ويكفي الريال التعادل أمام سالزبورغ لضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.