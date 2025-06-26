هولندا تتوج بأمم أوروبا تحت 19 عاما

وتسبب لاتوري، حارس مرمى إسبانيا، في الهدف الوحيد للمباراة، في الدقيقة 62.وفاز المنتخب الهولندي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك مع أول نهائي يخوضه في البطولة بنظامها الجديد المعتمد منذ عام 2002.وكان المنتخب الهولندي قد خسر النهائي في البطولة بنظامها القديم ثلاث مرات، فيما يعد المنتخب الاسباني هو صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة برصيد 12 لقبا، جاء منها تسعة ألقاب في الصيغة الجديدة للمنافسات.