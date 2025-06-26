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هولندا تتوج بأمم أوروبا تحت 19 عاما
رياضة
2025-06-26 | 17:32
المصدر:
موقع كووورة
336 شوهد
فاز المنتخب الهولندي بلقب كأس أمم أوروبا لأقل من 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الاسباني 1-0 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت الخميس، في العاصمة الرومانية بوخارست.
وتسبب
راؤول خيمينيز
لاتوري، حارس مرمى إسبانيا، في الهدف الوحيد للمباراة، في الدقيقة 62.
وفاز المنتخب الهولندي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك مع أول نهائي يخوضه في البطولة بنظامها الجديد المعتمد منذ عام 2002.
وكان المنتخب الهولندي قد خسر النهائي في البطولة بنظامها القديم ثلاث مرات، فيما يعد المنتخب الاسباني هو صاحب أكبر عدد من الألقاب في البطولة برصيد 12 لقبا، جاء منها تسعة ألقاب في الصيغة الجديدة للمنافسات.
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