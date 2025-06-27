قادت منتخب العراق للسيدات لأول فوز في تاريخه.. نور الجواهري تتصدر الترند

وسجلت الجواهري ثلاثية " " في اللقاء، بجانب هدف لكل من تبارك مؤيد وهدى . وكان منتخب قد تعادل أمام تيمور الشرقية دون أهداف في الجولة الأولى من التصفيات، فيما سيلاقي منتخب في الجولة الثالثة، يوم الأحد المقبل.وتعتبر نور الجواهري واحدة من اللاعبات الصاعدات في كرة القدم النسائية العربية، وتمثل نموذجاً يجمع بين التفوق الأكاديمي والطموح الرياضي.وقد وُلدت الجواهري في هولندا لأصول عراقية، وبرزت لاعبة وسط هجومي، تتمتع بقدرات فنية عالية وحضور تكتيكي مميز. وبدأت مسيرتها في أكاديمية نادي سي بي في فا الهولندي، ثم لعبت لفريق إكسلسيور ضمن الممتاز للسيدات، قبل أن تنتقل إلى نادي .والأمر اللافت في مسيرتها أنها تخرجت مؤخراً في بجامعة إيراسموس بمدينة روتردام، رفقة تألقها في الملاعب، ما يجعلها تجمع بين ضغط المباريات ومتطلبات الدراسة الجامعية الصعبة.وأكسبها هذا التوازن بين العقل والقدم احتراماً كبيراً، خاصة بعد قيادتها منتخب العراق للسيدات لأول انتصار دولي، وهو فوز تاريخي أعاد الأمل إلى كرة القدم النسائية في العراق.ولم يُعرف عن نور أنها تطارد الأضواء، بل تركز على تطوير نفسها كرياضية محترفة وطالبة علم في آنٍ معاً. وتمثل قصتها مصدر إلهام لجيل جديد من اللاعبات العربيات، وهي تؤكد أن الشغف لا يتعارض مع الطموح الأكاديمي، بل يمكن أن يسير معه جنباً إلى جنب.