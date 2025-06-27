دور الـ16 في كأس العالم للأندية.. الفرق المتأهلة وموعد المباريات

وحقق ريال مدريد
الإسباني فوزا سهلا على حساب رد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0 كما فاز الهلال
السعودي على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.
واقتنص ريال مدريد
صدارة ترتيب المجموعة الثامنة وخلفه الهلال الذي احتل الوصافة.
وأسفرت نتائج مرحلة المجموعات عن مواجهات نارية مرتقبة في دور الستة عشر لمونديال الأندية.
وتنطلق منافسات ثمن النهائي بعد غد الأحد بمواجهة برازيلية خالصة بين بالميراس وبوتافوغو بينما يبقى الصدام الأبرز بين باريس سان جيرمان
الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي
.
ويلعب الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي
الإنجليزي في مهمة صعبة لرفاق القائد سالم الدوسري هداف العرب في كأس العالم
للأندية.
وتشهد منافسات ثمن النهائي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس
الإيطالي.
وفيما يلي مواجهات ثمن نهائي كأس
العالم للأندية
بالميراس ضد بوتوفاغو - يوم السبت 28 يونيو - 7 مساء بتوقيت بغداد
بنفيكا ضد تشيلسي
- يوم السبت 28 يونيو - 11 مساء بتوقيت بغداد
باريس سان جيرمان
ضد إنتر ميامي - يوم الأحد 29 يونيو - 7 مساء
فلامنغو ضد بايرن ميونخ
- يوم الأحد 29 يونيو - 11 مساء
إنتر ميلان
ضد فلومينينسي - يوم الاثنين 30 يونيو - 10 مساء
مانشستر
سيتي ضد الهلال - يوم الثلاثاء 1 يوليو - 4 فجرا
ريال مدريد ضد يوفنتوس - يوم الثلاثاء 1 يوليو - 10 مساء
وكان "فيفا" أعلن أن "DAZN" هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، كما ستوفر شبكة "إم بي سي" إذاعة مباريات عدة في البطولة لكنها لن تذيع البطولة بشكل كامل.