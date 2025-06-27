دور الـ16 في كأس العالم للأندية.. الفرق المتأهلة وموعد المباريات

وحقق الإسباني فوزا سهلا على حساب رد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0 كما فاز السعودي على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.واقتنص ريال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة وخلفه الهلال الذي احتل الوصافة.وأسفرت نتائج مرحلة المجموعات عن مواجهات نارية مرتقبة في دور الستة عشر لمونديال الأندية.وتنطلق منافسات ثمن النهائي بعد غد الأحد بمواجهة برازيلية خالصة بين بالميراس وبوتافوغو بينما يبقى الصدام الأبرز بين الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه .ويلعب الهلال السعودي ضد الإنجليزي في مهمة صعبة لرفاق القائد سالم الدوسري هداف العرب في للأندية.وتشهد منافسات ثمن النهائي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الإسباني ضد الإيطالي.وفيما يلي مواجهات ثمن العالم للأنديةبالميراس ضد بوتوفاغو - يوم السبت 28 يونيو - 7 مساء بتوقيتبنفيكا ضد - يوم السبت 28 يونيو - 11 مساء بتوقيت بغدادباريس ضد إنتر ميامي - يوم الأحد 29 يونيو - 7 مساءفلامنغو ضد - يوم الأحد 29 يونيو - 11 مساءإنتر ضد فلومينينسي - يوم الاثنين 30 يونيو - 10 مساءسيتي ضد الهلال - يوم الثلاثاء 1 يوليو - 4 فجراريال مدريد ضد يوفنتوس - يوم الثلاثاء 1 يوليو - 10 مساءوكان "فيفا" أعلن أن "DAZN" هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، كما ستوفر شبكة "إم بي سي" إذاعة مباريات عدة في البطولة لكنها لن تذيع البطولة بشكل كامل.