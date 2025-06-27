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نادي سعودي يرحب بشرط ميسي للانضمام إلى صفوفه
رياضة
2025-06-27 | 05:51
المصدر:
روسيا اليوم
816 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشف الإعلامي الرياضي
عبد الرحمن
أباعود أن
إدارة النادي
الأهلي
السعودي قبلت أهم شرط يريده
الأرجنتيني ليونيل ميسي
قائد
إنتر ميامي
من أجل الانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل.
وكانت تقارير أخيرة ذكرت بأن لجنة الاستقطاب المسؤولة عن جلب اللاعبين العالميين للدوري السعودي دخلت في مفاوضات مكثفة مع والد ميسي الذي يعمل وكيلا له لإقناعه ببدء مفاوضات جديدة لانضمام
الأسطورة
الأرجنتيني لمشروع دوري روشن وعرضت عليه اختيار الانتقال للأهلي أو
الهلال
.
ووفقا لتقارير فإن ميسي وضع شرطا مهما في النادي الراغب بضمه بأن يكون برفقته عدة لاعبين مثلما حدث في
إنتر ميامي
بضمه نجوم برشلونة السابقين: جوردي ألبا، ولويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس.
وفقا لما ذكره
عبد الرحمن
أباعود في تصريحات تلفزيونية فإن "برنامج الاستقطابات يفاوض ميسي للقدوم إلى
الدوري السعودي
، والأهلي يرحب بفكرة ضمه مع العناصر التي يطلبها.. وأعتقد أن سيموني إنزاغي مدرب الهلال سيقبل بقدوم اللاعب ولكن دون العناصر التي يطلبها".
وينتظر ميسي حاليا مواجهة نارية ضد
باريس سان جيرمان
في ثمن نهائي بطولة
كأس العالم للأندية
2025، الأحد المقبل إذ حل وصيفا في مجموعته الأولى.
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