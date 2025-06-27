نادي سعودي يرحب بشرط ميسي للانضمام إلى صفوفه

وكانت تقارير أخيرة ذكرت بأن لجنة الاستقطاب المسؤولة عن جلب اللاعبين العالميين للدوري السعودي دخلت في مفاوضات مكثفة مع والد ميسي الذي يعمل وكيلا له لإقناعه ببدء مفاوضات جديدة لانضمام الأرجنتيني لمشروع دوري روشن وعرضت عليه اختيار الانتقال للأهلي أو .وفقا لما ذكره أباعود في تصريحات تلفزيونية فإن "برنامج الاستقطابات يفاوض ميسي للقدوم إلى ، والأهلي يرحب بفكرة ضمه مع العناصر التي يطلبها.. وأعتقد أن سيموني إنزاغي مدرب الهلال سيقبل بقدوم اللاعب ولكن دون العناصر التي يطلبها".وينتظر ميسي حاليا مواجهة نارية ضد في ثمن نهائي بطولة 2025، الأحد المقبل إذ حل وصيفا في مجموعته الأولى.