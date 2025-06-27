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بيكهام يتخلص من ألم عمره 22 عاماً بجراحة سرية
رياضة
2025-06-27 | 10:35
202 شوهد
خضع النجم الإنجليزي السابق
ديفيد بيكهام
لعملية جراحية لعلاج إصابة ظلت تؤرقه لأكثر من عقدين من الزمن.
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن
ديفيد بيكهام
أجرى العملية الجراحية سراً هذا الأسبوع بسبب إصابة في معصمه تعود إلى مباراة خاضها مع منتخب إنجلترا قبل 22 عاماً
وأضافت أن صاحب الـ50 عاماً تعرض لتلك الإصابة في الشوط الثاني من مباراة ودية جمعت بين إنجلترا وجنوب أفريقيا عام 2003.
وكان بيكهام قد صنع هدفاً لزميله غاريث ساوثغيت، قبل أن يسقط بطريقة خاطئة بعد تدخل عنيف من الجنوب أفريقي ثابانغ موليفي، خلال الفوز 2-1.
وظهر بيكهام، الذي كان لاعباً في
مانشستر يونايتد
آنذاك، وهو يسقط على معصمه الأيمن، الذي تلقى الجزء الأكبر من الصدمة.
ورغم محاولته الاستمرار في اللعب، قرر المدرب
سفين غوران إريكسون
استبداله بعد فترة وجيزة.
وأظهرت الفحوصات حينها أن بيكهام قد تعرض لكسر في عظمة الزورقية في يده اليمنى، وهي التي تربط الإبهام بالرسغ، وتعتبر من أكثر العظام صعوبة في الالتئام بعد الإصابة.
وحسب "ذا صن"، فإن بيكهام خضع للجراحة بعد أن أظهرت الأشعة أن المسمار الذي زُرع خلال العملية السابقة قد استقر في ساعده ولم يذوب كما كان مخططًا، مما جعل الألم "لا يُطاق".
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