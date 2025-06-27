بيكهام يتخلص من ألم عمره 22 عاماً بجراحة سرية

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أجرى العملية الجراحية سراً هذا الأسبوع بسبب إصابة في معصمه تعود إلى مباراة خاضها مع منتخب إنجلترا قبل 22 عاماًوأضافت أن صاحب الـ50 عاماً تعرض لتلك الإصابة في الشوط الثاني من مباراة ودية جمعت بين إنجلترا وجنوب أفريقيا عام 2003.وكان بيكهام قد صنع هدفاً لزميله غاريث ساوثغيت، قبل أن يسقط بطريقة خاطئة بعد تدخل عنيف من الجنوب أفريقي ثابانغ موليفي، خلال الفوز 2-1.وظهر بيكهام، الذي كان لاعباً في آنذاك، وهو يسقط على معصمه الأيمن، الذي تلقى الجزء الأكبر من الصدمة.ورغم محاولته الاستمرار في اللعب، قرر المدرب استبداله بعد فترة وجيزة.وأظهرت الفحوصات حينها أن بيكهام قد تعرض لكسر في عظمة الزورقية في يده اليمنى، وهي التي تربط الإبهام بالرسغ، وتعتبر من أكثر العظام صعوبة في الالتئام بعد الإصابة.وحسب "ذا صن"، فإن بيكهام خضع للجراحة بعد أن أظهرت الأشعة أن المسمار الذي زُرع خلال العملية السابقة قد استقر في ساعده ولم يذوب كما كان مخططًا، مما جعل الألم "لا يُطاق".