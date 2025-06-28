دوري نجوم العراق اليوم.. 3 مواجهات أبرزها لقاء زاخو والقوة الجوية‏

أولى المباريات ستجمع بضيفه على في الساعة السابعة مساءً، ويحتل الثاني عشر برصيد (48) نقطة، فيما يحل فريق النجف في المركز الرابع عشر برصيد (43) نقطة.وفي المباراة الثانية يضيف الكهرباء نظيره على في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويحل فريق الكرمة في المركز السابع برصيد (55) نقطة، بينما يأتي فريق الكهرباء بالمركز الثالث عشر وفي جعبته (45) نقطة.وفي نفس التوقيت تقام في مباراة أصحاب الأرض مع ، ويحتل فريق المركز الثالث برصيد (67) نقطة، فيما يحل القوة الجوية بالمرتبة الخامسة برصيد (57) نقطة.