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قرار من رونالدو يتعلق بحياته

رياضة

2025-06-29 | 11:39
قرار من رونالدو يتعلق بحياته
220 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، فيما بين أن أحد أسباب تجديد عقده مع النصر يرجع إلى رغبته في التتويج بلقب مهم مع النادي.

وقد انضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف العام في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفا.
وأعلن نادي النصر الخميس الماضي، أن قائد منتخب البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.
وأكد رونالدو أن "رفضه لفكرة اللعب في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، يرجع إلى رغبته في أن يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل"، مضيفا أن "السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان".
وقال رونالدو خلال مقطع فيديو بثه حساب النصر الرسمي عبر منصتي "إكس" و"يوتيوب": "الموسم المقبل طويل وسينتهي بخوض المنتخبات المونديال لذا فضلت الراحة من أجل الاستعداد بشكل أفضل لما هو قادم".
وواصل: "أحب الشعب السعودي وعلاقتي الرائعة بجماهير النصر هي أحد الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي".
وأكمل رونالدو "عائلتي دائما تدعم قراراتي، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة، السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جدا جدا، ولهذا نريد العيش فيها ونكمل حياتنا فيها".
واختم: "التطور كبير هنا (في السعودية) والمستقبل سيكون مشرقا، نعم أنا برتغالي ولكنني أنتمي للمملكة العربية السعودية".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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رونالدو

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