قرار من رونالدو يتعلق بحياته

وقد انضم إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف العام في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفا.وأعلن الخميس الماضي، أن قائد منتخب جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.وأكد رونالدو أن "رفضه لفكرة اللعب في المقامة حاليا في ، يرجع إلى رغبته في أن يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل"، مضيفا أن " بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان".وقال رونالدو خلال مقطع فيديو بثه حساب النصر الرسمي عبر منصتي "إكس" و" ": "الموسم المقبل طويل وسينتهي بخوض المنتخبات المونديال لذا فضلت الراحة من أجل الاستعداد بشكل أفضل لما هو قادم".وواصل: "أحب الشعب السعودي وعلاقتي الرائعة بجماهير النصر هي أحد الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي".وأكمل رونالدو "عائلتي دائما تدعم قراراتي، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة، السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جدا جدا، ولهذا نريد العيش فيها ونكمل حياتنا فيها".واختم: "التطور كبير هنا (في السعودية) والمستقبل سيكون مشرقا، نعم أنا برتغالي ولكنني أنتمي للمملكة العربية السعودية".