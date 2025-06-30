إهانات علنية لميسي في أمريكا.. مسن قبيح أصلع بلا أسنان (صورة)

– رياضة



أقدمت جماهير فريق أتلانتا الأمريكي على رفع لافتات مسيئة بحق ، خلال مباراة أمام في دور الـ16 من 2025.

وبحسب ما نشرته صحيفة Globo عبر حسابها الرسمي على منصة X ظهرت عدة لافتات في مدرجات أتلانتا، تحتوي على رسومات لميسي يبدو فيها أصلعا وبلا أسنان، في سخرية واضحة من قائد ، إلى جانب إشارات إلى المباريات السابقة التي انتصرت فيها أتلانتا على فريق ميسي ضمن منافسات (MLS).

وانتهت المباراة بفوز كاسح لنادي بنتيجة 4-0 على إنتر ، في لقاء شارك فيه ميسي طيلة الدقائق التسعين.



وتعد هذه الخسارة هي الأكبر للنجم الأرجنتيني منذ 5 سنوات، ما زاد من مرارة الإقصاء المبكر لفريقه من البطولة.



وبهذا الفوز الكبير، تأهل إلى دور الثمانية في مونديال الأندية، حيث سيواجه الألماني.