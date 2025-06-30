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إهانات علنية لميسي في أمريكا.. مسن قبيح أصلع بلا أسنان (صورة)

رياضة

2025-06-30 | 03:15
إهانات علنية لميسي في أمريكا.. مسن قبيح أصلع بلا أسنان (صورة)
404 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أقدمت جماهير فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي على رفع لافتات مسيئة بحق الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة إنتر ميامي أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب ما نشرته صحيفة Globo عبر حسابها الرسمي على منصة X ظهرت عدة لافتات في مدرجات ملعب مدينة أتلانتا، تحتوي على رسومات لميسي يبدو فيها أصلعا وبلا أسنان، في سخرية واضحة من قائد إنتر ميامي، إلى جانب إشارات إلى المباريات السابقة التي انتصرت فيها أتلانتا على فريق ميسي ضمن منافسات الدوري الأمريكي (MLS).
 
وانتهت المباراة بفوز كاسح لنادي باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 على إنتر ميامي، في لقاء شارك فيه ميسي طيلة الدقائق التسعين.

وتعد هذه الخسارة هي الأكبر للنجم الأرجنتيني منذ 5 سنوات، ما زاد من مرارة الإقصاء المبكر لفريقه من البطولة.

وبهذا الفوز الكبير، تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية في مونديال الأندية، حيث سيواجه بايرن ميونخ الألماني.

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ميسي

امريكا

الدوري

لافتات

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