لاعب عربي يترشح لجائزة الأفضل في آسيا

ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" ، جاء ترشيح نظير تألقه اللافت في الموسم المنصرم، حيث تُوّج بلقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 10 أهداف.كما حصل الدوسري على في ، بعد موسم استثنائي مع .وواصل النجم السعودي حضوره المميز على الساحة الدولية، حيث نال أفضل لاعب في مواجهة الهلال وباتشوكا المكسيكي في بطولة 2025، والتي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.كما شارك الدوسري بفاعلية في الأخضر خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2026، ولا يزال عنصرًا أساسيًا في القائمة التي ستخوض مباراتي الملحق الآسيوي لاحقًا هذا العام.ويأتي هذا الترشيح في وقتٍ أعلن فيه استضافة لحفل جوائز السنوية 2025، ما يمنح المناسبة طابعًا خاصًا، لا سيما في ظل ترشح نجم سعودي بارز لحصد .يُذكر أن كان قد توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة القطرية .