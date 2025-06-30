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لاعب عربي يترشح لجائزة الأفضل في آسيا
رياضة
2025-06-30 | 13:08
المصدر:
موقع كووورة
188 شوهد
بات
سالم الدوسري
، قائد المنتخب السعودي ونجم
نادي الهلال
، مرشحًا للدخول في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ"
السعودية
، جاء ترشيح
الدوسري
نظير تألقه اللافت في الموسم المنصرم، حيث تُوّج بلقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 10 أهداف.
كما حصل الدوسري على
جائزة أفضل لاعب
في
دوري روشن السعودي
، بعد موسم استثنائي مع
الهلال
.
وواصل النجم السعودي حضوره المميز على الساحة الدولية، حيث نال
جائزة
أفضل لاعب في مواجهة الهلال وباتشوكا المكسيكي في بطولة
كأس العالم للأندية
2025، والتي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.
كما شارك الدوسري بفاعلية في
مشوار
الأخضر خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات
كأس العالم
2026، ولا يزال عنصرًا أساسيًا في القائمة التي ستخوض مباراتي الملحق الآسيوي لاحقًا هذا العام.
ويأتي هذا الترشيح في وقتٍ أعلن فيه
الاتحاد الآسيوي
استضافة
المملكة العربية السعودية
لحفل جوائز
الاتحاد القاري
السنوية 2025، ما يمنح المناسبة طابعًا خاصًا، لا سيما في ظل ترشح نجم سعودي بارز لحصد
الجائزة الكبرى
.
يُذكر أن
سالم الدوسري
كان قد توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة القطرية
الدوحة
.
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