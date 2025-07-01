هل سيشارك مبابي ضد يوفنتوس اليوم؟

ويلتقي بطل المجموعة الثامنة في مع وصيف المجموعة السابعة في سابع لقاءات ثمن نهائي للأندية.وغاب عن أول 3 لقاءات لريال خلال دور المجموعات بسبب معاناته من نزلة معوية حادة أثرت عليه وتسببت في فقدانه الكثير من وزنه.ولكن قبل لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي في ختام مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية أكد ألونسو على اقتراب من العودة للمباريات وتحديداً في ثمن النهائي.ومن جانبها أوضحت صحيفة "آس" أن مبابي جاهز بنسبة 80 % لخوض مباراة يوفنتوس وريال مدريد وهناك شعور جيد للغاية بشأن.وأكمل الدولي الفرنسي على مدار الأيام الماضية التدريبات الجماعية مع زملائه في ملعب سانتياغو برنابيو واستعاد عافيته البدنية كذلك.ولكن رغم كل ذلك فإن الدولي الفرنسي قد لا يظهر أساسياً اليوم ضد اليوفي مما سيجعل ألونسو يواصل الاعتماد على غارسيا.