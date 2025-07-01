هل سيشارك مبابي ضد يوفنتوس اليوم؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الى الاستقالة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531886-638869581372858879.png
هل سيشارك مبابي ضد يوفنتوس اليوم؟
رياضة
2025-07-01 | 05:13
221 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
لم يحسم
تشابي ألونسو
المدير الفني
لفريق
ريال مدريد
الإسباني فرص مشاركة المهاجم الفرنسي
كيليان مبابي
ضد
يوفنتوس
اليوم الثلاثاء.
ويلتقي
ريال مدريد
بطل المجموعة الثامنة في
كأس العالم للأندية
مع
يوفنتوس
وصيف المجموعة السابعة في سابع لقاءات ثمن نهائي
كأس العالم
للأندية.
وغاب
كيليان مبابي
عن أول 3 لقاءات لريال
مدريد
خلال دور المجموعات بسبب معاناته من نزلة معوية حادة أثرت عليه وتسببت في فقدانه الكثير من وزنه.
ولكن قبل لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي في ختام مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية أكد ألونسو على اقتراب
مبابي
من العودة للمباريات وتحديداً في ثمن النهائي.
ومن جانبها أوضحت صحيفة "آس"
الإسبانية
أن مبابي جاهز بنسبة 80 % لخوض مباراة يوفنتوس وريال مدريد وهناك شعور جيد للغاية بشأن.
وأكمل الدولي الفرنسي على مدار الأيام الماضية التدريبات الجماعية مع زملائه في ملعب سانتياغو برنابيو واستعاد عافيته البدنية كذلك.
ولكن رغم كل ذلك فإن الدولي الفرنسي قد لا يظهر أساسياً اليوم ضد اليوفي مما سيجعل ألونسو يواصل الاعتماد على
غونزالو
غارسيا.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
هل سيشارك مبابي في الكلاسيكو أمام برشلونة؟
09:14 | 2025-04-18
غداً.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد يوفنتوس
14:50 | 2025-06-30
هل سيشارك ترامب بمحادثات تركيا؟
05:21 | 2025-05-16
هل سيشارك منتخب مصر الأول في كأس العرب بعد الدعوة الرسمية؟
07:15 | 2025-05-01
مبابي
يوفنتوس
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
السومرية نيوز
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
المدير الفني
سومرية نيوز
كأس العالم
+A
-A
اخترنا لك
مدافع إنتر ميلان دومفريس يدخل حسابات برشلونة
06:23 | 2025-07-03
بعد وفاته إثر تعرضه لحادث سير.. ماذا تعرف عن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا؟
06:20 | 2025-07-03
أين وصلت صفقة انتقال الاسباني نيكو ويليامز الى برشلونة؟
05:44 | 2025-07-03
ماذا عن السعودية ؟.. ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي
05:19 | 2025-07-03
وفاة نجم ليفربول بحادث سير
04:42 | 2025-07-03
المحترف ألكسندر أوراها يعود الى المنتخب الأولمبي العراقي
03:35 | 2025-07-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة جديدة تُعطل الدوام الرسمي يوم غد
محليات
26.07%
05:47 | 2025-07-02
محافظة جديدة تُعطل الدوام الرسمي يوم غد
05:47 | 2025-07-02
يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند
رياضة
17.01%
07:06 | 2025-07-02
يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند
07:06 | 2025-07-02
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
16.38%
04:12 | 2025-07-02
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
04:12 | 2025-07-02
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
رياضة
15.82%
05:06 | 2025-07-02
رسالة مثيرة من ميسي إلى لامين جمال
05:06 | 2025-07-02
حل مشكلة رواتب الحشد يفتح أزمة جديدة.. مئات الالاف يتزاحمون على منافذ صرف محدودة (صور)
أمن
13.12%
01:44 | 2025-07-02
حل مشكلة رواتب الحشد يفتح أزمة جديدة.. مئات الالاف يتزاحمون على منافذ صرف محدودة (صور)
01:44 | 2025-07-02
أرنولد يوجه دعوة للعراقيين
رياضة
11.61%
14:20 | 2025-07-02
أرنولد يوجه دعوة للعراقيين
14:20 | 2025-07-02
المزيد
استطلاعات
ما هو السيناريو الأقرب للحرب بين ايران وإسرائيل؟
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شاهد.. عملية سـطو على متجر ساعات فاخرة وسط لندن
05:55 | 2025-07-03
لحظة وصول جثماني "أبو علي ونجله" إلى ضريح السيد نصرالله (فيديو)
02:41 | 2025-07-03
منظومة الكهرباء العراقية تواجه أزمة خانقة بسبب تراجع إمدادات الغاز الإيراني
02:00 | 2025-07-03
تحديات تعزيز سيادة القانون: بين عجز التشريعات وضعف التنفيذ
01:00 | 2025-07-03
إصابات واعتقالات بسبب الفلافل في الناصرية (فيديو)
13:58 | 2025-07-02
شاهد.. انهيار كارثي بسبب الامطار
13:11 | 2025-07-02
شاهد بالفيديو.. المياه التركية تدخل العراق
12:14 | 2025-07-02
قتلى وإصابات بانفجارات متتالية في حماة السورية
09:29 | 2025-07-02
سيارة تسقط في نهر قرب مستشفى البصرة التعليمي
07:04 | 2025-07-02
انفجار ضخم وحريق في مستودع ألعاب نارية بكاليفورنيا
06:58 | 2025-07-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.