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هل سيشارك مبابي ضد يوفنتوس اليوم؟

رياضة

2025-07-01 | 05:13
هل سيشارك مبابي ضد يوفنتوس اليوم؟
221 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

لم يحسم تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني فرص مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ضد يوفنتوس اليوم الثلاثاء.


ويلتقي ريال مدريد بطل المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية مع يوفنتوس وصيف المجموعة السابعة في سابع لقاءات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وغاب كيليان مبابي عن أول 3 لقاءات لريال مدريد خلال دور المجموعات بسبب معاناته من نزلة معوية حادة أثرت عليه وتسببت في فقدانه الكثير من وزنه.

ولكن قبل لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي في ختام مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية أكد ألونسو على اقتراب مبابي من العودة للمباريات وتحديداً في ثمن النهائي.

ومن جانبها أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي جاهز بنسبة 80 % لخوض مباراة يوفنتوس وريال مدريد وهناك شعور جيد للغاية بشأن.

وأكمل الدولي الفرنسي على مدار الأيام الماضية التدريبات الجماعية مع زملائه في ملعب سانتياغو برنابيو واستعاد عافيته البدنية كذلك.

ولكن رغم كل ذلك فإن الدولي الفرنسي قد لا يظهر أساسياً اليوم ضد اليوفي مما سيجعل ألونسو يواصل الاعتماد على غونزالو غارسيا.
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