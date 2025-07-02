ثلاث وجهات محتملة لميسي في حال غادر ميامي

وذكرت تقارير صحفية أنه من المرتقب أن يغادر بعد نهاية عقده في المقبل، دون أن تتضح وجهته القادمة بعد.تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال رحيله في يناير المقبل لخوض الأشهر الستة الأخيرة قبل 2026، الذي سيُقام في ، ضمن دوريات أكثر تنافسية.وكشفت شبكة "ESPN" أن مفاوضات تجديد عقد ميسي مع إنتر توقفت يوم الاثنين.وتزايدت الشائعات حول مستقبل النجم الأرجنتيني، إذ يرى البعض أنه قد يعود إلى السابق برشلونة، بعد أن فشل في تجديد عقده مع ميسي في أغسطس 2021.وذكرت صحيفة "ماركا" أن ميسي لا يزال ينتظر مباراة وداعية في ملعب " "، مشيرة إلى أنه لم يخفِ حبه لمدينة برشلونة، حيث ينوي الاستقرار هناك بعد اعتزاله كرة القدم.أما الوجهة الثانية المحتملة، فهي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، النادي الذي نشأ فيه ميسي قبل انضمامه إلى برشلونة.وأشارت "ماركا" إلى أن هدف "ليو" الوحيد حاليا هو الوصول إلى كأس العالم صيف العام المقبل، كما أشارت تقارير أخرى إلى احتمال انتقال ميسي إلى على سبيل الإعارة.